انفوجراف .. كل ما تريد معرفته عن مبادرة شمس الصناعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سيارات سيدان 2026 جديدة في السوق المصري

إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كيا كي 4، وشيرى اريزو 6 جي تي، وتويوتا كورولا، وهيونداي إلنترا AD، وام جى جى تى .

ام جى جى تى موديل 2026

تحصل سيارة ام جى جى تى موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 170 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 275 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة ام جى جى تى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 160 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى جى تى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 210 ألف جنيه .

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

تستمد سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 127 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 195 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 155 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 999 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 115 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 215 ألف جنيه .

تويوتا كورولا موديل 2026

تنتج سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 قوة 120 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتصل سرعتها القصوي إلي 189 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تبدأ أسعار سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 من مليون و 280 ألف جنيه وتصل إلي مليون و 630 ألف جنيه .

شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026

خزان وقود سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026 يصل إلي 48 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 145 حصان، وبها عزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 989 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 49 ألف جنيه .

كيا كي 4 موديل 2026

عزم دوران سيارة كيا كي 4 موديل 2026 يصل إلي 151 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 1600 سي سي، وبها قوة 123 حصان، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة كيا كي 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا كي 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 699ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا كي 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 849 ألف جنيه .

