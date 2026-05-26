الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بقوة 356 حصانًا.. مواصفات ساوايست S06 DM الجديدة

صبري طلبه

تشهد فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات توسعًا عالميًا واضحًا في الاعتماد على أنظمة الدفع الهجينة القابلة للشحن، ومن أبرز السيارات التي تعتمد على تلك التقنيات، قدمت سيارة ساوايست S06 DM الجديدة في السوق العالمي، مع باقة كبيرة من التجهيزات وتصميم الـ SUV الرياضي.

ساوايست S06 DM والمنظومة الهجينة

تعتمد ساوايست S06 DM على محرك بنزين تيربو بسعة 1.5 لتر مكون من أربع أسطوانات، ويعمل إلى جانب محرك كهربائي بقوة 141 حصانًا، ويولد محرك الوقود قوة تصل إلى 201 حصان مع عزم دوران يبلغ 310 نيوتن متر، بينما ينتج المحرك الكهربائي عزمًا إضافيًا يصل إلى 215 نيوتن متر.

وعند دمج المحركين معًا، تصل القوة الإجمالية للسيارة إلى 356 حصانًا، مع عزم دوران إجمالي يبلغ 530 نيوتن متر، بينما تعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع DHT مخصص لأنظمة الدفع الهجينة، مع نظام دفع أمامي.

ساوايست S06 DM

ساوايست S06 DM والمدى الكهربائي

تأتي السيارة ببطارية سعتها 19.43 كيلوواط ساعة، ما يسمح لها بتوفير مدى قيادة كهربائي يصل إلى 114 كيلومترًا قبل الحاجة إلى تشغيل محرك الوقود بشكل كامل، كما تدعم المنظومة الهجينة معدل استهلاك وقود مكافئ يصل إلى 58.6 كيلومتر لكل لتر، إلى جانب خزان وقود بسعة 60 لترًا.

أبعاد وتصميم ساوايست S06 DM

تحمل ساوايست S06 DM أبعادًا تضعها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، حيث يبلغ طول السيارة 4,616 مم، مع عرض يصل إلى 1,910 مم وارتفاع يبلغ 1,690 مم.

كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,720 مم، وهي أبعاد تنعكس على المساحات الداخلية المخصصة للركاب ومساحة التخزين الخلفية، بينما يبلغ وزن السيارة بدون ركاب 1,807 كجم.

وحصلت السيارة على منظومة إضاءة كاملة بتقنية LED تشمل المصابيح الأمامية والإضاءة النهارية والمصابيح الخلفية، كما تأتي السيارة مزودة بجنوط ألمنيوم قياس 18 بوصة في الأمام والخلف.

