الكشف عن فينفاست 2026 VF8 الجديدة كلياً.. كم يبلغ سعرها؟

كشفت شركة فينفاست الفيتنامية عن الجيل الثاني من سيارتها الكهربائية VF8 موديل 2026، لتعزز من حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية.

تصميم فينفاست VF8

تحمل فينفاست VF8 الجديدة ملامح تصميمية تميل إلى الطابع العصري مع التركيز على الانسيابية الهوائية، حيث جاءت السيارة بطول يبلغ 4701 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2840 مم، كما حصلت السيارة على عجلات رياضية بقياس 19 بوصة، مع منظومة إضاءة أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، إلى جانب مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية مدمجة.

محرك وأداء فينفاست VF8

اعتمدت فينفاست VF8 موديل 2026 على منظومة كهربائية جديدة، حيث تأتي السيارة بمحرك كهربائي واحد مثبت على المحور الأمامي، ويولد المحرك قوة تصل إلى 228 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 330 نيوتن متر.

وتعتمد السيارة فينفاست VF8 على بطارية بسعة 60.13 كيلوواط/ساعة، وتوفر البطارية مدى قيادة يصل إلى 500 كيلومتر وفق دورة اختبار NEDC، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات FWD.

تجهيزات فينفاست VF8

ركزت فينفاست على تعزيز الجانب التقني، حيث حصلت السيارة على شاشة معلومات وترفيه جديدة بقياس 12.9 بوصة، تدعم إدارة عدد كبير من وظائف السيارة والأنظمة الترفيهية، كما تأتي السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب نظام صوتي مكوّن من 8 سماعات، مع نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

وحصل مقعد السائق على خاصية التعديل الكهربائي مع الذاكرة، بالإضافة إلى تزويد فينفاست VF8 موديل 2026 بحزمة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل مثبت سرعة متكيف يساعد على الحفاظ على المسافات الآمنة أثناء القيادة، إلى جانب نظام مراقبة النقطة العمياء.

كما تضم السيارة كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، مع أنظمة ADAS المتقدمة التي تشمل تقنيات دعم القيادة الحديثة، بالإضافة إلى مساعد الحفاظ على المسار الذي يعمل على تعزيز ثبات السيارة، مع مجموعة من مستشعرات الحركة.

سعر فينفاست VF8 موديل 2026 عالميًا

تقدم فينفاست VF8 موديل 2026 بسعر يبدأ من 999 مليون دونغ فيتنامي، وهو ما يعادل نحو 37,900 دولار أمريكي.