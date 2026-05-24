قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب الله يهاجم عدة مواقع لجيش الاحتلال بمحلقة أبابيل الانقضاضية
مدير مرصد الذهب: ركود يهدد سوق المشغولات الذهبية في مصر
767 مليون جنيه لـ255 ألف عامل.. تفاصيل أكبر حزمة دعم للعمالة غير المنتظمة
خريطة الطقس في أسبوع عيد الأضحى.. هل نشهد موجة حارة؟
الكشف عن فينفاست 2026 VF8 الجديدة كلياً.. كم يبلغ سعرها؟
السعودية تبدأ موسم الحج باستعدادات كبيرة.. و عقوبات رادعة للمخالفين
تعرف على الأندية الإنجليزية المشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل
بالبطولات ولَّا العلاقات؟.. خالد الغندور يفتح ملف تقييم المدربين
بأقل ميزانية| أين تذهب الأسرة خلال إجازة عيد الأضحى؟.. الأماكن والتكاليف
لازم يكفر عن حلفانه.. خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة للاعب سابق بالأهلي
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن وجهة محمد صلاح في الموسم القادم
برلماني: 41 ألفًا متضرر بسبب سيستم التأمينات ومطلوب حلول فورية قبل العيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن فينفاست 2026 VF8 الجديدة كلياً.. كم يبلغ سعرها؟

فينفاست VF8
فينفاست VF8
صبري طلبه

كشفت شركة فينفاست الفيتنامية عن الجيل الثاني من سيارتها الكهربائية VF8 موديل 2026، لتعزز من حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية. 

تصميم فينفاست VF8

تحمل فينفاست VF8 الجديدة ملامح تصميمية تميل إلى الطابع العصري مع التركيز على الانسيابية الهوائية، حيث جاءت السيارة بطول يبلغ 4701 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2840 مم، كما حصلت السيارة على عجلات رياضية بقياس 19 بوصة، مع منظومة إضاءة أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، إلى جانب مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية مدمجة.

فينفاست VF8

محرك وأداء فينفاست VF8

اعتمدت فينفاست VF8 موديل 2026 على منظومة كهربائية جديدة، حيث تأتي السيارة بمحرك كهربائي واحد مثبت على المحور الأمامي، ويولد المحرك قوة تصل إلى 228 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 330 نيوتن متر.

 وتعتمد السيارة فينفاست VF8 على بطارية بسعة 60.13 كيلوواط/ساعة، وتوفر البطارية مدى قيادة يصل إلى 500 كيلومتر وفق دورة اختبار NEDC، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات FWD.

تجهيزات فينفاست VF8

ركزت فينفاست على تعزيز الجانب التقني، حيث حصلت السيارة على شاشة معلومات وترفيه جديدة بقياس 12.9 بوصة، تدعم إدارة عدد كبير من وظائف السيارة والأنظمة الترفيهية، كما تأتي السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب نظام صوتي مكوّن من 8 سماعات، مع نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

فينفاست VF8

وحصل مقعد السائق على خاصية التعديل الكهربائي مع الذاكرة، بالإضافة إلى تزويد فينفاست VF8 موديل 2026 بحزمة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل مثبت سرعة متكيف يساعد على الحفاظ على المسافات الآمنة أثناء القيادة، إلى جانب نظام مراقبة النقطة العمياء.

كما تضم السيارة كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، مع أنظمة ADAS المتقدمة التي تشمل تقنيات دعم القيادة الحديثة، بالإضافة إلى مساعد الحفاظ على المسار الذي يعمل على تعزيز ثبات السيارة، مع مجموعة من مستشعرات الحركة.

فينفاست VF8

سعر فينفاست VF8 موديل 2026 عالميًا

تقدم فينفاست VF8 موديل 2026 بسعر يبدأ من 999 مليون دونغ فيتنامي، وهو ما يعادل نحو 37,900 دولار أمريكي.

فينفاست فينفاست 2026 فينفاست الجديدة سيلرة فينفاست 2026 سيارات فينفاست الفيتنامية ينفاست الفيتنامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين.. تفاصيل

سعر الذهب

1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

المتهمان

القبض على شاب وفتاة ارتكبا أفعالا خادشة للحياء بالطريق العام في القاهرة

الزمالك

الزمالك يطلب مهلة إضافية من الكاف لحل أزمة الرخصة الأفريقية

بالصور

بحضور وزيرة الثقافة.. افتتاح غرام في الكرنك على مسرح البالون الخميس المقبل

غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك

حفلات عيد الأضحى 2026.. تامر حسني وأنغام وكاظم الساهر يتصدرون المشهد |تقرير

حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026

طريقة عمل آيس كريم الخوخ

طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

فيديو

أبو

«ده وقتنا».. أبو يطرح أغنية جديدة احتفالًا بالخريجين

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

مستقبل محمد صلاح

قرار صادم داخل ليفربول قد يغير مستقبل محمد صلاح بالكامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: زمن يتسارع.. وذاكرة لا تنسى

المزيد