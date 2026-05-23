يضم سوق السيارات المصري الكثير من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات، بين السيدان والهاتشباك، والفئة الرياضية الكروس أوفر.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026 في مصر

إم جي ZS

إم جي ZS

تعتمد السيارة إم جي ZS على محرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، 4 غيار، يبلغ سعر السيارة نحو 1,200,000 جنيه.

جاك S2

جاك S2

تأتي السيارة جاك S2 بمحرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 759,900 جنيه.

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو

زودت شيري تيجو 4 برو بمحرك رباعي الاسطوانات تيربو 4 سلندر، بقوة قدرها 111 حصانا أو 145 حصانا، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكيCVT ، ويتراوح سعر السيارة بين 950,000 و 1,055,000 جنيه.

رينو كارديان

رينو كارديان

دعمت رينو كارديان بمحرك ثلاثي الاسطوانات، بسعة 1000 سي سي تيربو، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 125 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 220 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات، وبسعر يبدأ من 875,000 جنيه إلى 990,000 جنيه.

ساوايست اس 05

ساوايست اس 05

تعتمد ساوايست اس 05 على محرك رباعي الاسطوانات، وسعة 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية 156 حصانًا، و230 نيوتن متر العزم الاقصى للدوران، وبناقل سرعات أوتوماتيك، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 1,010,000 جنيه.