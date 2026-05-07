المواصفات الكاملة لسيارة ام جي Cyberster الجديدة.. بسقف مكشوف

تواصل إم جي توسيع حضورها عالميًا في فئة السيارات الكهربائية عبر تقديم Cyberster الجديدة، وهي سيارة رودستر بسقف مكشوف ذات مظهر عصري، بالإضافة إلى حزمة عالية الأداء من التجهيزات.

تصميم ام جي Cyberster

تعتمد ام جي Cyberster على خطوط تصميم حادة، مع أبعاد تعزز من طبيعتها الرياضية، ويبلغ طول السيارة 4,535 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,913 مم، بينما يأتي الارتفاع عند 1,329 مم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,690 مم.

وزودت السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، إضافة إلى إضاءة نهارية تمنح الواجهة طابعًا حديثًا، كما تعتمد على عجلات قياس 20 بوصة في الأمام والخلف، وتوفر السيارة مساحة تخزين خلفية تصل إلى 249 لترًا، مع وزن إجمالي يبلغ 1,985 كجم.

تجهيزات ام جي Cyberster

تأتي مقصورة ام جي Cyberster بتصميم يعتمد على دمج التقنيات الرقمية مع اللمسات الرياضية، حيث زودت السيارة بمقصورتين منفصلتين نسبيًا للسائق والراكب الأمامي، وتستخدم السيارة فرشًا جلديًا للمقاعد مع دعم خاصية الذاكرة والتدفئة للمقعدين، إضافة إلى إمكانية التعديل عبر 6 وضعيات مختلفة لكل مقعد، مع مقود متعدد الوظائف مدعوم بخاصية التدفئة.

كما تضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 14 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، وتوفر Cyberster أيضًا نظام صوت من BOSE مكوّنًا من ثماني سماعات، مع مكيف أوتوماتيكي ثنائي المناطق وإضاءة داخلية محيطية.

محرك وأداء ام جي Cyberster

تعتمد السيارة ام جي Cyberster على منظومة كهربائية مكونة من محركين مع نظام دفع كلي للعجلات، وتنتج المنظومة عزم دوران إجمالي يبلغ 725 نيوتن متر، بينما تتصل بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة مخصص للسيارات الكهربائية.

وتستفيد Cyberster من بطارية بسعة 77 كيلوواط ساعة، تسمح بمدى قيادة يصل إلى 443 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، كما تسجل السيارة معدل استهلاك طاقة يبلغ 16.1 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر.

وتدعم السيارة الشحن عبر التيار المتردد بقدرة 7 كيلوواط، حيث تحتاج إلى نحو 12 ساعة و30 دقيقة للوصول من 10 إلى 100%، كما تدعم الشحن السريع بالتيار المستمر بقدرة تصل إلى 150 كيلوواط، ما يسمح برفع مستوى الشحن من 10 إلى 80% خلال 38 دقيقة فقط.

وتستطيع السيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.2 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 200 كيلومتر في الساعة، ما يعكس المفهوم الرياضي الواضح لهذا الطراز الكهربائي الجديد.