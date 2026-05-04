الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أسعار بى واى دى F3 موديل 2015 المستعملة في مصر

كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة بي واي دي ‏F3‎‏ موديل 2015‏.

تأتي سيارة بي واي دي F3 موديل 2015 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 108 حصان عند 5800 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 145 نيوتن متر، وتعمل السيارة بنظام الجر الأمامي، حيث تتصل بناقل حركة يدوي (مانيوال) مكون من 5 سرعات، وتصل سرعتها القصوى إلى حوالي 170 كم/ساعة، مع معدل استهلاك وقود اقتصادي يبلغ قرابة 6.3 لتر لكل 100 كم.

من حيث الأبعاد والمساحات، يبلغ طول السيارة الإجمالي 4533 مم، وعرضها 1705 مم، وارتفاعها 1490 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2600 مم لتوفير مساحة داخلية جيدة، كما تتميز السيارة بخلوص أرضي (ارتفاع عن الأرض) يصل إلى 170 مم، مما يجعلها مناسبة للطرق غير الممهدة، وتأتي بشنطة خلفية واسعة بسعة تخزين تبلغ 430 لتر، مع خزان وقود بسعة 50 لتر.

أما بخصوص تجهيزات الأمان والرفاهية، فقد تم تزويد الموديل بوسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل مانع للانغلاق (ABS) مع توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، وتعتمد السيارة على جنوط قياس 15 بوصة، كما تشتمل على تجهيزات داخلية تشمل تكييف هواء يدوي، ونظام صوتي يدعم مدخل USB وAUX، بالإضافة إلى زجاج كهربائي للأبواب الأربعة ومرايا جانبية تعمل بالكهرباء.

وعن سعر السيارة بي واي دي ‏F3‎‏ موديل 2015 ‏‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 280 ألف جنيه، ‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎

بالصور

أسعار بى واى دى F3 موديل 2015 المستعملة في مصر

