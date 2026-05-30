خلال اجازة عيد الأضحى.. حملات مكثفة على الأسواق لضبط المخالفين بالمحافظات

في إطار تكثيف الحملات الرقابية خلال عيد الأضحى المبارك لمتابعة الأسواق وضبط المخالفات التموينية والتصدي لمحاولات الاتجار غير المشروع بالمواد المدعمة.

المنيا

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية ومنافذ توزيع السلع المدعمة، لضبط المخالفات والتأكد من جودة السلع المعروضة ووصول الدعم لمستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإحكام الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية.

وأوضح المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين، أن مديرية التموين تمكنت، من خلال حملات مكبرة بالتعاون مع الجهات الرقابية، من تحرير 193 مخالفة تموينية متنوعة بمختلف مراكز المحافظة، شملت مخالفات بالمخابز والأسواق وقطاع المواد البترولية ومنافذ صرف السلع التموينية.

ففي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 100 مخالفة تموينية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ماكينة صرف داخل المخبز، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب مخالفات عدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 83 محضرًا متنوعًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر والتحفظ على كميات من السلع غير معلومة المصدر، بالإضافة إلى تحرير محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مع مصادرة الكميات المضبوطة، فضلًا عن مخالفات الذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما أسفرت الحملات في مجال المواد البترولية عن تحرير محضر لاستخدام أسطوانة بوتاجاز منزلية في غير الأغراض المخصصة لها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفيما يتعلق بالبدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، تم تحرير 9 محاضر تنوعت بين الغلق بدون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون الصرف للمواطنين.

أسيوط

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشدد على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تستهدف التلاعب في الأسعار واستغلال زيادة الإقبال على السلع خلال أيام العيد، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الانضباط بالأسواق وتوفير احتياجات المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية التموين بأسيوط والإدارات التموينية الخارجية ، شنت حملات مكثفة وموسعة على مستوى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهاته بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية المختلفة خلال عيد الأضحى المبارك، لضمان توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار والتصدي لكافة صور الغش التجاري واحتكار السلع.

وأشار المحافظ، إلى أن الحملات جاءت بقيادة المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، حيث تم تكثيف المرور الميداني على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية ومستودعات السلع، مع التركيز على السلع الأكثر تداولًا خلال موسم العيد، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم الغذائية.

وكشف اللواء محمد علوان، أن الحملات أسفرت عن تحرير 488 محضرًا تموينيًا متنوعًا في قطاعي الأسواق والمخابز، حيث تم في مجال الأسواق ضبط 6160 كيلو لحوم ودواجن وكبدة ولحوم مفرومة وأسماك ومصنعات لحوم ولحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي وقطع دواجن وعجينة حواوشي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

كما تم ضبط 2 طن كسر أرز وطن توابل لحوم بدون فواتير، و194 زجاجة مشروبات غازية منتهية الصلاحية، و82 علبة لبن مدعم، بالإضافة إلى ضبط مبيدات زراعية غير مسجلة ومحظور تداولها، وتحرير محضر لتجميع 9 شكاير دقيق بلدي مدعم داخل أحد المخازن بالمخالفة للقانون.

وأضاف المحافظ، أنه تم كذلك تحرير 7 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و35 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، و6 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و38 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية والمقاهي والمطاعم.

وفيما يتعلق بقطاع المخابز، أوضح محافظ أسيوط أنه تم تحرير 368 محضرًا للمخابز البلدية، تنوعت ما بين مخالفات نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، وسوء النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

الغربية

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية نتائج الحملات التموينية المكبرة التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة،و ذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية خلال عيد الأضحى المبارك لمتابعة الأسواق وضبط المخالفات التموينية والتصدي لمحاولات الاتجار غير المشروع بالمواد المدعمة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة تواصل التنسيق الكامل مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التربح من السلع والمواد البترولية المدعمة مشددًا على استمرار الحملات المفاجئة طوال أيام العيد واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين.

تحرك تنفيذي عاجل

من جانبه أوضح المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية شنت حملة رقابية موسعة بمركز المحلة الكبرى تحت إشراف ومتابعة المديرية وبمشاركة مفتشي الرقابة التجارية وذلك في إطار خطة المديرية لإحكام الرقابة على السلع التموينية المدعمة والتصدي لكافة صور التلاعب والاحتكار.

حملات رقابية

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بعدد 70 أسطوانة بوتاجاز تجارية سعة 25 كجم معبأة بالغاز أثناء تهريبها من المحلة الكبرى إلى مركز قطور دون تصاريح رسمية أو مستندات قانونية بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ردع مخالفين

كما تمكنت الحملة من ضبط سيارة أخرى محملة بـ71 أسطوانة بوتاجاز منزلية سعة 12.5 كجم بدون أي تصاريح أو خط سير معتمد في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول أسطوانات البوتاجاز المدعمة.

ردع مخالفين قانونيا

في سياق متصل تم ضبط 2000 لتر سولار مدعم داخل أحد مصانع الورق غير المرخصة بدون تصريح قانوني لحيازة السولار وذلك بالمخالفة للقوانين المنظمة لتداول المواد البترولية بقصد استخدامه والاستفادة من فارق الدعم بصورة غير مشروعة.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات بالكامل وتحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع المضبوطة.

حملات مرورية

وشدد محافظ الغربية على استمرار الحملات الرقابية اليومية بكافة مراكز ومدن المحافظة خلال فترة العيد لضبط الأسواق ومنع الاحتكار والتأكد من توافر السلع والخدمات للمواطنين بصورة منتظمة مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بالمساس بحقوق المواطنين أو إهدار الدعم المخصص لها.