الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

من الميادين إلى المسارح.. قصور الثقافة تحول عيد الأضحى إلى مهرجان للبهجة والإبداع في المحافظات

فعاليات ثقافية وفنية
جمال الشرقاوي

في مشهد يعكس اتساع الدور الثقافي والفني للدولة المصرية، تحولت محافظات الجمهورية خلال أيام عيد الأضحى المبارك إلى منصات مفتوحة للفن والإبداع، بعدما دفعت الهيئة العامة لقصور الثقافة ببرنامج حافل بالعروض المسرحية والفنية والأنشطة التفاعلية التي جمعت بين الترفيه والتوعية، واستهدفت مختلف الفئات العمرية في المدن والقرى والميادين العامة، لتؤكد أن الثقافة قادرة على الوصول إلى الجمهور أينما كان.


وضمن احتفالات وزارة الثقافة بالعيد، واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة تنفيذ برنامجها الثقافي والفني المتنوع بالمحافظات، حيث شهدت محافظة الفيوم احتفالية مميزة بمكتبة الفيوم العامة، شاركت خلالها مجموعة من المواهب الطلابية في إلقاء الشعر والإنشاد الديني، وسط تفاعل كبير من الحضور. كما استمتع الأطفال بورش الفنون التشكيلية والرسم على الوجوه، بينما قدمت فرقة الإنشاد الديني بقيادة الفنان رامي عبد الباقي باقة من الأناشيد والابتهالات التي أضفت أجواء روحانية على الاحتفال.


وشهدت الفعاليات بالفيوم تكريم الفائزين في مسابقة "العباقرة" التي نُظمت بالتعاون مع منطقة الفيوم الأزهرية، في خطوة تستهدف تشجيع الطلاب على التفوق الثقافي والمعرفي وتنمية مهاراتهم الفكرية والإبداعية.


وفي محافظة المنوفية، أحيت فرقة المنوفية للموسيقى العربية بقيادة الفنان مصطفى السكري أمسية فنية بقصر ثقافة شبين الكوم، قدمت خلالها مجموعة من الأغنيات الطربية والتراثية التي تنوعت بين الأداء الفردي والجماعي، وسط حضور جماهيري تفاعل مع الأعمال الفنية التي أعادت إحياء روائع الغناء العربي الأصيل.


أما في محافظة الجيزة، فقد انطلقت فعاليات المسرح المتنقل بمركز شباب كرداسة، لتقدم نموذجا حيا لوصول الثقافة إلى التجمعات الجماهيرية المختلفة.

 وتضمن البرنامج عرضا لفرقة الفيوم للفنون الشعبية، إلى جانب لقاء ثقافي تناول القيم الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بعيد الأضحى، فضلا عن ورش الرسم والتلوين والمسابقات الثقافية وفقرات التنورة التراثية وفن العرائس واكتشاف المواهب الفنية للأطفال.


وفي سوهاج، تنوعت الفعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأنشطة التوعوية، حيث استضاف الممشى السياحي بميدان العارف حفلا لفرقة سوهاج للإنشاد الديني التي قدمت مجموعة من التواشيح والأغنيات الدينية المرتبطة بالمناسبة، فيما شهد قصر ثقافة الطفل عروضا للكورال والفنون الشعبية وورشاً فنية للأطفال.


كما استقبلت حديقة قصر الثقافة العرض المسرحي "حكاية فاسكو"، الذي يناقش بأسلوب درامي ساخر تحولات الإنسان عندما يجد نفسه داخل أحداث تفوق قدراته وتصوراته، في تجربة مسرحية لاقت اهتماما من الجمهور وتستمر عروضها بالمجان حتى الأول من يونيو.


وامتدت الاحتفالات إلى دار المسنين بسوهاج، حيث جمعت الفعاليات بين التوعية الثقافية والفقرات الفنية، من خلال لقاءات تناولت القيم الروحية والاجتماعية لعيد الأضحى، إلى جانب فقرات غنائية وتراثية أدخلت البهجة إلى نفوس النزلاء.


وتأتي هذه الأنشطة ضمن برنامج واسع أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ويتضمن 65 عرضا فنيا ومسرحيا في مختلف المحافظات، إلى جانب عشرات الورش والفعاليات الإبداعية والثقافية، فضلا عن عروض مشروع "سينما الشعب" بأسعار مخفضة، في تأكيد واضح على سعي وزارة الثقافة إلى جعل الفن والمعرفة جزءا أصيلا من احتفالات المصريين بالمناسبات الوطنية والدينية.

