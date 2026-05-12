وزارة الثقافة تنعى عبد الرحمن أبو زهرة: فقدنا أحد أعمدة الفن الراقي

نعت وزارة الثقافة المصرية الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، بكلمات مؤثرة عبّرت خلالها الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، عن حزنها الكبير لرحيل أحد أبرز رموز الفن المصري والعربي، مؤكدة أن الساحة الفنية فقدت قامة إبداعية استثنائية أثرت المسرح والدراما والإذاعة بأعمال خالدة.

وقالت وزارة الثقافة إن عبد الرحمن أبو زهرة كان أحد أعمدة الفن الراقي وصاحب تجربة فنية وإنسانية فريدة، استطاع من خلالها أن يترك بصمة راسخة في وجدان الجمهور العربي عبر أجيال متعاقبة، مشيرة إلى أن أعماله جسدت قيمة الفن الحقيقي وقدمت نموذجا للفنان المثقف والمبدع.

وأضافت أن الراحل ارتبط اسمه بـ المسرح القومي، وكان من أبرز رموزه، حيث قدم على خشبته العديد من الأعمال المهمة التي أسهمت في إثراء الحركة الفنية والثقافية في مصر.

كما تقدمت جيهان زكي وزيرة الثقافة بخالص التعازي إلى أسرة الفنان الراحل، وعلى رأسهم نجله الموسيقار أحمد أبو زهرة، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وفاة عبدالرحمن أبوزهرة

وأعلن أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، وفاة والده الإثنين بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، عبر فيسبوك: «إنا لله وإنا اليه راجعون.. صعدت روحه الطاهرة إلى السماء .. مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، من علمني أن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب، أن الشرف والأمانة والصدق والاجتهاد هما سمات الإنسان الشريف مهما كانت التحديات ومهما كان الزمن ضده".

وأضاف: «مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق، عاش حياته كلها يُعلي من القيم الإنسانية العظيمة في كل أعماله الفنية، مات من علمني أن الرجل والفنان هو كلمة وموقف، مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة.. ادعوله بالمغفرة».