قبل وفاته.. كلمات مؤثرة لـ عبد الرحمن أبو زهرة عن زوجته الراحلة: بشوفها معايا

تحدث الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، في واحد من أكثر تصريحاته تأثيرًا، عن حزنه العميق بعد رحيل زوجته، مؤكدًا أنه لا يزال يشعر بوجودها في كل تفاصيل حياته رغم مرور عام على وفاتها.

وقال أبو زهرة، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، إن الفنان الذي يمتلك خيالًا واسعًا يتعذب كثيرًا بعد فقدان من يحب، لأنه يظل يراه حاضرًا في كل مكان، مضيفًا: “بشوفها معايا في كل ركن بالبيت”، في إشارة إلى تعلقه الكبير بزوجته الراحلة وصعوبة تقبله لفكرة الفراق.

وأوضح الفنان الراحل أن مرور الوقت لم يخفف من إحساسه بغيابها، بل كان يشعر وكأنها لم تغادر المنزل أبدًا، مؤكدًا أن هذا الحضور الدائم في ذاكرته ومشاعره جعل واقع الفراق أكثر قسوة وألمًا.

وفاة عبدالرحمن أبو زهرة

وأعلن أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، وفاة والده اليوم الإثنين بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، عبر فيسبوك: «إنا لله وإنا اليه راجعون.. صعدت روحه الطاهرة إلى السماء .. مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، من علمني أن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب، أن الشرف والأمانة والصدق والاجتهاد هما سمات الإنسان الشريف مهما كانت التحديات ومهما كان الزمن ضده".

وأضاف: «مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق، عاش حياته كلها يُعلي من القيم الإنسانية العظيمة في كل أعماله الفنية، مات من علمني أن الرجل والفنان هو كلمة وموقف، مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة.. ادعوله بالمغفرة».