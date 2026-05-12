أعطى عمره كله للفن الجميل.. مصطفى بكري ينعي عبدالرحمن أبو زهرة

نعى الإعلامي مصطفى بكري الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب بكري عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “‏رحم الله الفنان المبدع عبدالرحمن أبوزهرة، أعطى عمره كله للفن الجميل لم يتخل عن بساطته وإنسانيته وإيمانه حتى اليوم الأخير من عمره".

وفاة عبدالرحمن أبوزهرة

وأعلن أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، وفاة والده اليوم الإثنين بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، عبر فيسبوك: «إنا لله وإنا اليه راجعون.. صعدت روحه الطاهرة إلى السماء .. مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، من علمني أن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب، أن الشرف والأمانة والصدق والاجتهاد هما سمات الإنسان الشريف مهما كانت التحديات ومهما كان الزمن ضده".

وأضاف: «مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق، عاش حياته كلها يُعلي من القيم الإنسانية العظيمة في كل أعماله الفنية، مات من علمني أن الرجل والفنان هو كلمة وموقف، مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة.. ادعوله بالمغفرة».