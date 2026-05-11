ترك إرثا فنيا كبيرا | بيت الفنون الشعبية والاستعراضية ينعى عبد الرحمن أبو زهرة

نعى البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الفنان عبد الرحمن ابو زهرة الذى رحل عن عالمنا اليوم.

وجاء البيان كالاتى: ينعى البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ببالغ الحزن والأسى، الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، الذي رحل تاركًا إرثًا فنيًا وإنسانيًا كبيرًا أثرى به الساحة الفنية المصرية والعربية على مدار مشوار طويل من العطاء والإبداع.

ويتقدم البيت الفني بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفنان الراحل ومحبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة عبد الرحمن ابو زهرة

وغيب الموت الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة عن عمر يناهز 92 عامًا اليوم ، وذلك بعد تدهور حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة إثر صراع مع المرض، انتهى بدخوله في غيبوبة داخل أحد مستشفيات القاهرة قبل أيام من رحيله.

وشهدت الحالة الصحية للفنان الراحل تدهورًا تدريجيًا خلال الفترة الأخيرة، ما استدعى وضعه تحت الرعاية الطبية المكثفة، بما في ذلك استخدام أجهزة التنفس الصناعي بعد فقدانه الوعي نتيجة مضاعفات المرض.