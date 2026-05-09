نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف لصدي البلد تطورات حالته الصحية

كشف نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة عن تطورات الحالة الصحية لوالده، مؤكدًا أن وضعه الصحي مازال حرجًا ولم يشهد أي تحسن ملحوظ خلال الساعات الماضية، وسط حالة من القلق والدعوات المستمرة من جمهوره ومحبيه.

وقال نجل الفنان الكبير، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن الحالة الصحية لوالده لا تزال مستقرة ولكن دون أي تطورات إيجابية حتى الآن، موضحًا أنه مازال يخضع للرعاية الطبية الكاملة داخل المستشفى ويعتمد على أجهزة التنفس.

وأضاف أن الأسرة تتابع حالته بشكل مستمر مع الفريق الطبي المعالج، متمنيًا أن تشهد الأيام المقبلة تحسنًا تدريجيًا في حالته الصحية، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تتلقاه الأسرة من الجمهور والفنانين.

وأشار إلى أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة مازال تحت الملاحظة الدقيقة من الأطباء، نظرًا لحساسية وضعه الصحي، مؤكدًا أن الأسرة لا تفقد الأمل في تحسن حالته، مطالبًا الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل وأن يتجاوز هذه الأزمة الصحية في أقرب وقت.

وتفاعل عدد كبير من جمهور ومحبي الفنان الكبير مع الأنباء المتداولة حول حالته الصحية، حيث حرص الكثيرون على توجيه رسائل دعم ودعوات بالشفاء له، تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة التي قدّم خلالها العديد من الأعمال المهمة في السينما والدراما والمسرح.

ويُعد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة واحدًا من أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، إذ يمتلك تاريخًا فنيًا حافلًا بالأعمال الناجحة التي تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور على مدار سنوات طويلة.