بيت الشعر العربي يواصل قراءة المشروعات النقدية المصرية بحلقة جديدة عن أحمد يوسف علي

ينظم بيت الشعر العربي (بيت الست وسيلة) خلف الجامع الأزهر، التابع لصندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الأحد 31 مايو 2026، حلقة هذا الشهر من «القاهرة النقدية» بعنوان «ناقد ومشروع.. أحمد يوسف علي»، والتي تتناول التجربة الفكرية والنقدية للدكتور أحمد يوسف علي، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة المتفرغ بكلية الآداب جامعة الزقازيق والحائز على جائزة الدولة التقديرية في الآداب، وذلك بمشاركة نخبة من النقاد والأكاديميين والباحثين.

ويشارك في الحلقة كل من النقاد والأكاديميين محمود عبد الغفار غيضان، ومحمد صلاح زيد، وإسراء بدوي، ومعتز سلامة، فيما يدير اللقاء الناقد أحمد حسن عوض، في إطار البرنامج الفكري الذي يقدمه بيت الشعر العربي لإعادة قراءة التجارب النقدية العربية المؤثرة وإبراز إسهاماتها في تطوير الدرس النقدي والثقافي.

وتأتي «القاهرة النقدية» ضمن الأنشطة النوعية التي يحرص بيت الشعر العربي على تقديمها، بهدف فتح آفاق للحوار المعرفي حول القضايا الأدبية والفكرية، وتعزيز التواصل بين النقاد والباحثين والجمهور، بما يدعم الحراك الثقافي ويسهم في ترسيخ قيم المعرفة والتنوير.

وأكد الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، أن البرنامج يهدف إلى إلقاء الضوء على المشروعات النقدية الجادة التي تركت أثرًا واضحًا في الثقافة العربية المعاصرة، مشيرًا إلى أن تجربة الدكتور أحمد يوسف علي تمثل نموذجًا مهمًا في مجال الدراسات النقدية والبلاغية بما تطرحه من رؤى وأسئلة معرفية أسهمت في إثراء حركة النقد الأدبي.

وأضاف أن بيت الشعر العربي يواصل من خلال هذه الفعاليات أداء رسالته الثقافية في دعم الفكر والإبداع، انطلاقًا من رؤية صندوق التنمية الثقافية الرامية إلى بناء مساحات للحوار الجاد وتعزيز حضور الثقافة بوصفها أحد أدوات الوعي والتنمية المجتمعية.