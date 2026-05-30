قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد غد .. البنوك والبورصة المصرية تستأنفان نشاطهما عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى
الجيش الإسرائيلي: نستعد لإطلاق صواريخ من لبنان وجاهزون للتصعيد المحتمل
إقبال كبير على المجازر الحكومية.. نـ.حر 35,514 أضحية بالمجان في عيد الأضحى
طلع 10 جنيهات.. آخر تحديث لسعر الذهب في رابع أيام العيد
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني
استلام 1400 جرعة.. استنفار أوروبي لمواجهة فيروس هانتا
مفاوضات البنتاجون بين لبنان وإسرائيل.. قنوات اتصال مفتوحة وسط تصعيد ميداني
الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال
عودة الطيور المهاجرة.. تفاصيل صفقة تبادلية بين الأهلي والشمال القطري
رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج حجاج القرعة غير المتعجلين من مشعر منى
هل حذفت الصين إسرائيل من خرائطها الرقمية واستبدلتها بفلسطين؟
حسام حسن قبل السفر للمونديال: نثمن دعم وزير الرياضة وبشكر نجوم المنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بيت الشعر العربي يواصل قراءة المشروعات النقدية المصرية بحلقة جديدة عن أحمد يوسف علي

بيت الشعر
بيت الشعر
جمال الشرقاوي

ينظم بيت الشعر العربي (بيت الست وسيلة) خلف الجامع الأزهر، التابع لصندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الأحد 31 مايو 2026، حلقة هذا الشهر من «القاهرة النقدية» بعنوان «ناقد ومشروع.. أحمد يوسف علي»، والتي تتناول التجربة الفكرية والنقدية للدكتور أحمد يوسف علي، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة المتفرغ بكلية الآداب جامعة الزقازيق والحائز على جائزة الدولة التقديرية في الآداب، وذلك بمشاركة نخبة من النقاد والأكاديميين والباحثين.

ويشارك في الحلقة كل من النقاد والأكاديميين محمود عبد الغفار غيضان، ومحمد صلاح زيد، وإسراء بدوي، ومعتز سلامة، فيما يدير اللقاء الناقد أحمد حسن عوض، في إطار البرنامج الفكري الذي يقدمه بيت الشعر العربي لإعادة قراءة التجارب النقدية العربية المؤثرة وإبراز إسهاماتها في تطوير الدرس النقدي والثقافي.

وتأتي «القاهرة النقدية» ضمن الأنشطة النوعية التي يحرص بيت الشعر العربي على تقديمها، بهدف فتح آفاق للحوار المعرفي حول القضايا الأدبية والفكرية، وتعزيز التواصل بين النقاد والباحثين والجمهور، بما يدعم الحراك الثقافي ويسهم في ترسيخ قيم المعرفة والتنوير.

وأكد الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، أن البرنامج يهدف إلى إلقاء الضوء على المشروعات النقدية الجادة التي تركت أثرًا واضحًا في الثقافة العربية المعاصرة، مشيرًا إلى أن تجربة الدكتور أحمد يوسف علي تمثل نموذجًا مهمًا في مجال الدراسات النقدية والبلاغية بما تطرحه من رؤى وأسئلة معرفية أسهمت في إثراء حركة النقد الأدبي.

وأضاف أن بيت الشعر العربي يواصل من خلال هذه الفعاليات أداء رسالته الثقافية في دعم الفكر والإبداع، انطلاقًا من رؤية صندوق التنمية الثقافية الرامية إلى بناء مساحات للحوار الجاد وتعزيز حضور الثقافة بوصفها أحد أدوات الوعي والتنمية المجتمعية.

بيت الشعر العربي بيت الست وسيلة خلف الجامع الأزهر القاهرة النقدية ناقد ومشروع أحمد يوسف علي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

اصالة نصري وزوجها وماجد المهندس

تعليق مفاجئ من ماجد المهندس على أنباء انفصال أصالة وفائق حسن

ترامب

طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي .. تفاصيل التقرير

ترشيحاتنا

الصين والاتحاد الأوروبي

بكين: الصين والاتحاد الأوروبي يناقشان إنشاء آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار

سعر الذهب

نزل 5 جنيهات.. سعر الجنيه الذهب الآن

سعر الدولار

سعر الدولار رابع أيام العيد .. ماذا حدث للعملة الخضراء؟

بالصور

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

لوك لافت.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أنغام
أنغام
أنغام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد