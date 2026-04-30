الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

بيت الشعر العربي يحتضن انطلاق ملتقى النص الجديد 2 و3 مايو بمشاركة 60 شاعرًا

قسم الثقافة

تنطلق يومي 2 و3 مايو المقبل فعاليات الدورة الثانية من "ملتقى بيت الشعر العربي للنص الجديد"، الذي ينظمه بيت الشعر العربي (بيت الست وسيلة) خلف الجامع الأزهر، التابع لصندوق التنمية الثقافية، بمشاركة 60 شاعرًا من أجيال وتجارب متعددة، في واحدة من الفعاليات التي تستهدف دعم الأصوات الشعرية الجديدة، وإتاحة مساحة حقيقية للحوار حول تحولات الكتابة الشعرية المعاصرة، وما تشهده القصيدة المصرية من تجارب وأساليب جديدة تعكس تغيرات المجتمع والذائقة الفنية.

ويأتي تنظيم الدورة الثانية في إطار دور صندوق التنمية الثقافية في رعاية الإبداع الأدبي واحتضان المواهب الشابة، وذلك بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى، وما تركته من صدى إيجابي داخل الأوساط الثقافية، حيث نجح الملتقى في تقديم عدد من الأسماء الجديدة، وفتح باب النقاش حول مفهوم "النص الجديد" وحدوده وعلاقته بالأشكال الشعرية المختلفة، وهو ما شجّع على استمرار المشروع وتطويره ليصبح موعدًا ثقافيًا سنويًا ينتظره المهتمون بالشعر.

ويعكس عدد المشاركين هذا العام اتساع الاهتمام بالملتقى، إذ يشارك 60 شاعرًا يمثلون اتجاهات متنوعة في الكتابة، بين قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر، واحتفاء بالفصحى والعامية، في نصوص تمزج بين الحس السردي والتكثيف الشعري، إلى جانب تجارب تنطلق من اليومي والهامشي وتعيد صياغتهما داخل رؤية شعرية معاصرة، بما يمنح الفعالية ثراءً فنيًا يتيح للجمهور التعرف إلى أصوات وأساليب متعددة في إطار زمني واحد.

كما شهدت الأيام الماضية نشر عدد من النصوص الشعرية المشاركة لعدد من الشعراء المشاركين، في خطوة تمهيدية أتاحت تقديم نماذج مبكرة من التجارب المنتظرة، ولفتت الانتباه إلى تنوع الأصوات، بما يعكس ملامح جيل جديد يسعى إلى ترسيخ حضوره في المشهد الثقافي.

ويمثل الملتقى فرصة مهمة أمام الشعراء الشباب للظهور أمام جمهور أوسع، خاصة في ظل محدودية المنصات الجادة القادرة على تقديم المواهب الجديدة بصورة لائقة، ومن ثم تتجاوز أهميته حدود الأمسية الشعرية التقليدية ليصبح مساحة لاكتشاف الأسماء الجديدة، وبناء جسور بين المبدعين والقراء والنقاد، وإتاحة التفاعل المباشر حول النصوص المطروحة.

ومن المنتظر أن تتضمن الفعاليات قراءات شعرية على مدار يومين، يعقبها نقاشات مفتوحة حول أسئلة الكتابة الحديثة، وتحولات اللغة الشعرية، وعلاقة القصيدة بالمتغيرات الاجتماعية والتقنية.

ويؤكد استمرار هذا الملتقى دور بيت الشعر العربي، التابع لصندوق التنمية الثقافية، في دعم الحركة الشعرية وتقديم فعاليات نوعية تتجاوز الطابع الاحتفالي إلى الفعل الثقافي الحقيقي القائم على الاكتشاف والحوار والتفاعل، وسط توقعات بحضور لافت من جمهور الشعر والمهتمين بالمشهد الأدبي.

