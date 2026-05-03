إم جي تقدم سيارة GT الجديدة وهذا سعرها عالميًا

تقدم إم جي الصينية، مجموعة كبيرة من سياراتها عالميًا، ومنها النسخة GT، التي تنتمي إلى فئة السيدان ذات المظهر الرياضي، مع باقة كبيرة من التجهيزات، وملامح خارجية تتسم بالشراسة.

تصميم إم جي GT

تعتمد السيارة إم جي GT على ملامح تصميمية تميل إلى الجانب الرياضي، حيث تأتي بواجهة أمامية تتصدرها شبكة كبيرة، إلى جانب مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED تحمل طابعًا حادًا، كما ترتكز على عجلات بقياس 17 بوصة، مع مرايا جانبية مزودة بإشارات انعطاف، وتظهر الخطوط الانسيابية على جانبي الهيكل بشكل يعزز من كفاءة تدفق الهواء.

محركات وأداء إم جي GT

تتوفر إم جي GT بخيارين من المحركات، الأول يعتمد على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر بتنفس طبيعي، يولد قوة تبلغ 109 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 140 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي متغير CVT.

إم جي GT

وتأتي السيارة إم جي GT بمحرك اخر من عائلة محركات MEGA Tech، وهو محرك تيربو بنفس السعة، قادر على إنتاج 168 حصانًا وعزم دوران يبلغ 275 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة مزدوج القابض، جميعهم يعتمد على تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

إم جي GT

تجهيزات إم جي GT

تقدم السيارة إم جي GT من الداخل مجموعة من التجهيزات، حيث تضم شاشة لمس رئيسية بقياس 10.25 بوصة تدعم أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، كما تشمل التجهيزات نظام تكييف هواء، نوافذ كهربائية، فتحة سقف كهربائية، وإضاءة داخلية، إضافة إلى زر تشغيل وإيقاف المحرك ونظام للتحكم الكهربائي في المقاعد مع إمكانية اختيار أوضاع الجلوس.

إم جي GT

وتزود السيارة إم جي GT بحزمة من تقنيات السلامة التي تعزز من مستوى الحماية، من بينها وسائد هوائية متعددة، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، كما تشمل الأنظمة المساعدة الثبات الإلكتروني، ومثبت السرعة، ونظام الحفاظ على المسار، إضافة إلى كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة تساعد في تسهيل عمليات الركن.

سعر إم جي GT عالميًا

تقدم السيارة في السوق العالمي بسعر يبدأ من 13.990 دولار أمريكي.