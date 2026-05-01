قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أسعار 5 سيارات عائلية موديل 2026 في مصر

صبري طلبه

يحتوي سوق السيارات المصري على مجموعة كبيرة من الاصدارات المتنوعة، سواء من ناحية القدرات الفنية والتقنية، أو تنوع عناصر التصميم، ومنها الفئة العائلية ذات الـ 7 مقاعد.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أسعار 5 سيارات عائلية موديل 2026 في مصر

إم جي G50 PLUS

تستمد السيارة إم جي G50 PLUS قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 170 حصانًا، و285 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبناقل سرعات أوتوماتيك، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتقدم بسعر يبلغ 1,350,000جنيه.

شيرى تيجو 8 برو

زودت شيرى تيجو 8 برو بمحرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 197 حصانًا، و290 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع قدرات الجر الأمامي، ويتراوح سعر السيارة بين 1,375,000 و 1,475,000 جنيه.

كيا كارنفال

تضم كيا كارنفال محرك بقوة إجمالية قدرها 242 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 366 نيوتن متر، وبناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، إلى جانب تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر 3,849,900 جنيه.

ميتسوبيشي اكسباندر

تضم السيارة محرك بسعة 1500 سي سي، ويمكنه ضخ قوة 104 حصانا و141 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 170كم/ساعة، ويتراوح سعر السيارة بين 1,300,000 و 1,475,000 جنيه.

جيتور اكس 90 بلس

تأتي السيارة جيتور X90 PLUS بمحرك 1600 سي سي، 4 سلندر "تيربو"، يستطيع أن ينتج 197 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات DSG أوتوماتيك 7 غيار، وبتقنيات الجر الأمامي، وبسعر 1,560,000 جنيه.

