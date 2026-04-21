الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات إم جي HS موديل 2026 في السعودية

صبري طلبه

تواصل إم جي تعزيز حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من خلال طراز HS موديل 2026، الذي يقدم في السوق السعودي عبر باقة من التجهيزات.

أبعاد إم جي HS موديل 2026 

تعتمد إم جي HS موديل 2026 على هيكل رياضي، حيث يبلغ طول السيارة 4,670 مم، وعرض يبلغ 1,890 مم، مع ارتفاع يصل إلى 1,663 مم، كما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,750 مم، وتوفر حقيبة الأمتعة سعة 441 لترًا، إلى جانب عجلات قياس 18 بوصة.

إم جي HS موديل 2026 وخيارات المحركات والأداء

تتوفر HS 2026 بخيارين من أنظمة الدفع، الأول بمحرك بنزين تيربو بسعة 1.5 لتر مكون من 4 أسطوانات، يولد قوة 170 حصانًا وعزم دوران يبلغ 275 نيوتن متر.

ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، مع نظام دفع أمامي. وتصل السرعة القصوى إلى 195 كم/س، بينما يبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 17.5 كم لكل لتر.

أما الخيار الثاني، فيعتمد على تقنية الهايبرد HEV، ويجمع بين محرك بنزين ومحرك كهربائي ليولد قوة إجمالية تصل إلى 221 حصانًا وعزم دوران يبلغ 340 نيوتن متر. 

ويستخدم هذا النظام ناقل حركة متغير باستمرار، ويحقق معدلات استهلاك للوقود تصل إلى 23.4 كم/لتر، مع مدى قيادة إجمالي يصل إلى 1,287 كم، وتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 7.9 ثانية.

إم جي HS موديل 2026 وأنظمة السلامة 

تأتي السيارة إم جي HS موديل 2026 بمجموعة من أنظمة الأمان، مثل نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام التحكم في الجر، وبرنامج الثبات الإلكتروني، كما تشمل التجهيزات مساعدة السائق نظام دعم صعود المرتفعات ونظام التحكم عند النزول من المنحدرات، بالإضافة إلى حساسات خلفية للمساعدة في الركن.

تجهيزات إم جي HS موديل 2026

تضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بنفس القياس، كما تتوفر عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تكييف هواء فعال، ومقاعد كهربائية، مع نظام صوتي مكون من 6 سماعات.

أسعار إم جي HS 2026 في السوق السعودي

تقدم السيارة في السعودية بسعر يبدأ من 91,425 ريالا سعوديا، ويصل إلى 114,998 ريالا.

