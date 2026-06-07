أكثر من 64 ألف مشجع يشعلون ودية مصر والبرازيل قبل المونديال

شهدت المباراة الودية التي جمعت بين منتخبي مصر والبرازيل إقبالا جماهيريا كبيرا، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في منافسات كأس العالم 2026.

حضور هائل

واحتضن ملعب هانتينغتون بانك المواجهة الودية وسط حضور بلغ 64,311 مشجعًا، من إجمالي سعة استيعابية تصل إلى نحو 67 ألف متفرج، في مشهد يعكس حجم الاهتمام بالمباراة رغم طابعها الودي.

ويعود الإقبال الجماهيري اللافت إلى القيمة الفنية الكبيرة للمنتخبين، إلى جانب تواجد عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية في صفوف مصر والبرازيل، ما منح اللقاء أهمية خاصة لدى الجماهير.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك منافسات كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

ويخوض منتخب مصر منافسات البطولة ضمن المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، بينما يتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة رفقة المغرب وهايتي وإسكتلندا.