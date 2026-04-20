تويوتا تقدم RAV-4 الجديدة.. بقدرات هجينة

كشفت تويوتا اليابانية ورائدة صناعة السيارات في العالم، عن احدث مشاريعها الجديدة التي تواصل بها رحلة الأيقونة RAV-4، والتي تعد من اشهر سياراتها الرياضية، مع طرحها بقدرات فنية تعتمد على الأداء الهجين.

أداء تويوتا RAV-4

تعتمد Toyota في الجيل الجديد من RAV4 على تنويع حلول الدفع، مع التركيز على الأنظمة الهجينة كخيار أساسي، تأتي النسخة القياسية بنظام هجين كامل يولد قوة تبلغ 143 كيلوواط، أي ما يعادل 194 حصاناً.

وتتوفر السيارة تويوتا RAV-4 عبر نسخة هجينة قابلة للشحن تقدم مستويات أعلى من القوة، حيث تصل القدرة إلى 200 كيلوواط في فئة الدفع الأمامي، وترتفع إلى 227 كيلوواط في فئة الدفع الرباعي، ما يعادل 309 حصاناً في أقصى التقديرات.

بطارية ومدى تويوتا RAV-4

شهدت البطارية تطوراً ملحوظاً في هذا الطراز، حيث أصبحت بسعة 22.7 كيلوواط ساعة، ما يتيح مدى قيادة كهربائي يصل إلى 137 كيلومتراً، بينما تبلغ السرعة القصوى للسيارة نحو 180 كم في الساعة.

تصميم السيارة تويوتا RAV-4

تحافظ RAV4 على هويتها كسيارة متعددة الاستخدامات، مع لمسات تصميمية أكثر حدة، ويظهر ذلك في الواجهة الأمامية التي تعتمد على مصابيح LED بتصميم نحيف، إلى جانب شبكة أمامية واسعة بفتحات متعددة، كما تأتي مزودة بجنوط رياضية، مع هيكل بخمسة الأبواب، بالإضافة إلى مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات انعطاف مدمجة.

تجهيزات تويوتا RAV-4

تقدم السيارة RAV-4 شاشة كبيرة مخصصة للوسائط المتعددة والخرائط، مع دعم لأنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ما يسهل ربط الهواتف الذكية، كما تتوفر لوحة عدادات رقمية تعرض البيانات الأساسية للسائق بشكل واضح، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في عدد من الأوامر.

وتدعم المقصورة مجموعة من التجهيزات التي تركز على راحة الركاب، مثل نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، كما يتوفر نظام صوتي ترفيهي يلبي الاحتياجات الأساسية للاستخدام، إلى جانب زر تشغيل وإيقاف المحرك، وحزمة من عناصر الحماية والأمان.