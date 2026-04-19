أسعار ياريس كروس 2026 فيس ليفت في السعودية| صور

تويوتا ياريس كروس موديل 2026 الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا ياريس كروس موديل 2026، وتنتمي كروس لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات، وتم استلهام ملامحها من شقيقاتها الأكبر حجماً في عائلة العلامة اليابانية.

محرك ياريس كروس موديل 2026

تستمد سيارة ياريس كروس موديل 2026 قوتها من محرك هايبرد سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 129 حصان، وعزم دوران 185 نيوتن/متر، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك سي في تي إلكتروني متطورة.

مواصفات ياريس كروس موديل 2026

زودت سيارة ياريس كروس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها واجهة أمامية تبرز لغة التصميم الجديدة من خلال شبكة خلية النحل التي تمنح السيارة حضور هجومي يشبه ما رأيناه في طرازات كورولا كروس وراف 4، وبها مصابيح LED أمامية أعيد تصميمها لتقدم توقيع ضوئي مختلف للإضاءة النهارية، وبها جنوط ألمنيوم مقاس 18 بوصه، وبها تطعيمات بلون البلاتين على الأبواب، ولوحة قيادة، وبها شاحن لاسلكي وإضاءة محيطية، وبها شاشة معلومات ترفيهية كبيرة مقاس 10.5 بوصه، ولوحة عدادات رقمية بالكامل مقاس 12.3 بوصه .

سعر ياريس كروس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ياريس كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 63 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة ياريس كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 66 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة ياريس كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 72 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة ياريس كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 75 ألف ريال سعودي .

