مع دخول فصل الصيف يجب الاهتمام بجميع أجزاء السيارة ومن ضمنها يجب فحص نظام التبريد، ويجب ضبط ضغط الإطارات، وفحص البطارية، وذلك لان الحرارة العالية تزيد من فرص الأعطال .
بالاضافة إلي انه يجب التأكد من سلامة التكيف، ويجب تغير زيت المحرك، واستخدم واقيات الشمس للنوافذ لحماية المقصورة الداخلية من التلف والحرارة.
- نصائح هامة لتجهيز سيارتك لفصل الصيف :
- افحص نظام الردياتير
افحص مستوى سائل التبريد وقم بتزويده والتأكد من عدم وجود تسريبات في الخراطيم أو تلف في السيور، وذلك لان الحرارة العالية تسبب غليان في المحرك وتلفه.
- تفقد الإطارات
تفقد ضغط الهواء بانتظام وذلك لان الحرارة تزيد الضغط وتسبب الانفجار، وافحص وجود أي تشققات أو اهتراء في المداس.
- افحص البطارية
يجب فحص السيارة عند درجات الحرارة المرتفعة لأنها تسرع من تلف البطارية، وقم بقياس جهد البطارية ونظف الأطراف من الأملاح المتراكمة.
- نظام التكيف
تأكد من عمل التكيف بكفاءة، وقم بتنظيف أو تغيير فلتر الهواء لضمان تبريد جيد.
- زيت المحرك والسوائل
تحقق من لزوجة الزيت ومستواه وتأكد من باقي السوائل ومنها الفرامل، وعجلة القيادة .
- الحماية الداخلية والخارجية
استخدم مظلات الشمس للزجاج الأمامي، وقم بتغطية السيارة أو ركنها في الظل، وتشميع الهيكل الخارجي لحمايته من أشعة الشمس المباشرة.
- قم بتغير المساحات
استبدل مساحات الزجاج الأمامي إذا كانت متآكلة بسبب حرارة الصيف.
- حقيبة الطوارئ
احتفظ بحقيبة طوارئ تحتوي على مياه للشرب، وسوائل تبريد إضافية، وأدوات إسعاف أولية.
وجدير بالذكر انه يجب عدم ترك مواد قابلة للاشتعال داخل السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة.