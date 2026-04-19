مع دخول فصل الصيف يجب الاهتمام بجميع أجزاء السيارة ومن ضمنها يجب فحص نظام التبريد، ويجب ضبط ضغط الإطارات، وفحص البطارية، وذلك لان الحرارة العالية تزيد من فرص الأعطال .

نصائح هامة لتجهيز سيارتك لفصل الصيف

بالاضافة إلي انه يجب التأكد من سلامة التكيف، ويجب تغير زيت المحرك، واستخدم واقيات الشمس للنوافذ لحماية المقصورة الداخلية من التلف والحرارة.

- افحص نظام الردياتير

افحص مستوى سائل التبريد وقم بتزويده والتأكد من عدم وجود تسريبات في الخراطيم أو تلف في السيور، وذلك لان الحرارة العالية تسبب غليان في المحرك وتلفه.

- تفقد الإطارات

تفقد ضغط الهواء بانتظام وذلك لان الحرارة تزيد الضغط وتسبب الانفجار، وافحص وجود أي تشققات أو اهتراء في المداس.

- افحص البطارية

يجب فحص السيارة عند درجات الحرارة المرتفعة لأنها تسرع من تلف البطارية، وقم بقياس جهد البطارية ونظف الأطراف من الأملاح المتراكمة.

- نظام التكيف

تأكد من عمل التكيف بكفاءة، وقم بتنظيف أو تغيير فلتر الهواء لضمان تبريد جيد.

- زيت المحرك والسوائل

تحقق من لزوجة الزيت ومستواه وتأكد من باقي السوائل ومنها الفرامل، وعجلة القيادة .

- الحماية الداخلية والخارجية

استخدم مظلات الشمس للزجاج الأمامي، وقم بتغطية السيارة أو ركنها في الظل، وتشميع الهيكل الخارجي لحمايته من أشعة الشمس المباشرة.

- قم بتغير المساحات

استبدل مساحات الزجاج الأمامي إذا كانت متآكلة بسبب حرارة الصيف.

- حقيبة الطوارئ

احتفظ بحقيبة طوارئ تحتوي على مياه للشرب، وسوائل تبريد إضافية، وأدوات إسعاف أولية.

وجدير بالذكر انه يجب عدم ترك مواد قابلة للاشتعال داخل السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة.