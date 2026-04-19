الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

نصائح هامة لتجهيز سيارتك لفصل الصيف

نصائح هامة لتجهيز سيارتك لفصل الصيف
نصائح هامة لتجهيز سيارتك لفصل الصيف
إبراهيم القادري

مع دخول فصل الصيف يجب الاهتمام بجميع أجزاء السيارة ومن ضمنها يجب فحص نظام التبريد، ويجب ضبط ضغط الإطارات، وفحص البطارية، وذلك لان الحرارة العالية تزيد من فرص الأعطال .

نصائح هامة لتجهيز سيارتك لفصل الصيف

بالاضافة إلي انه يجب التأكد من سلامة التكيف، ويجب تغير زيت المحرك، واستخدم واقيات الشمس للنوافذ لحماية المقصورة الداخلية من التلف والحرارة.

- نصائح هامة لتجهيز سيارتك لفصل الصيف  :

نصائح هامة لتجهيز سيارتك لفصل الصيف

- افحص نظام الردياتير

افحص مستوى سائل التبريد وقم بتزويده والتأكد من عدم وجود تسريبات في الخراطيم أو تلف في السيور، وذلك لان الحرارة العالية تسبب غليان في المحرك وتلفه.

- تفقد الإطارات

نصائح هامة لتجهيز سيارتك لفصل الصيف

تفقد ضغط الهواء بانتظام وذلك لان الحرارة تزيد الضغط وتسبب الانفجار، وافحص وجود أي تشققات أو اهتراء في المداس.

- افحص البطارية

يجب فحص السيارة عند درجات الحرارة المرتفعة لأنها تسرع من تلف البطارية، وقم بقياس جهد البطارية ونظف الأطراف من الأملاح المتراكمة.

نصائح هامة لتجهيز سيارتك لفصل الصيف

- نظام التكيف

تأكد من عمل التكيف بكفاءة، وقم بتنظيف أو تغيير فلتر الهواء لضمان تبريد جيد.

- زيت المحرك والسوائل

تحقق من لزوجة الزيت ومستواه وتأكد من باقي السوائل ومنها الفرامل، وعجلة القيادة .

نصائح هامة لتجهيز سيارتك لفصل الصيف

- الحماية الداخلية والخارجية

استخدم مظلات الشمس للزجاج الأمامي، وقم بتغطية السيارة أو ركنها في الظل، وتشميع الهيكل الخارجي لحمايته من أشعة الشمس المباشرة.

- قم بتغير المساحات 

استبدل مساحات الزجاج الأمامي إذا كانت متآكلة بسبب حرارة الصيف.

نصائح هامة لتجهيز سيارتك لفصل الصيف

- حقيبة الطوارئ

احتفظ بحقيبة طوارئ تحتوي على مياه للشرب، وسوائل تبريد إضافية، وأدوات إسعاف أولية.

نصائح هامة لتجهيز سيارتك لفصل الصيف

وجدير بالذكر انه يجب عدم ترك مواد قابلة للاشتعال داخل السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة.

