شاهد| مرسيدس GLS موديل 2027

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس GLS موديل 2027

إبراهيم القادري

أعلنت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس GLS موديل 2027، وتنتمي GLS لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري أنيق .

محرك مرسيدس GLS موديل 2027

تنتج سيارة مرسيدس GLS موديل 2027 قوة 381 حصان، وبها محرك 6 سلندر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها تقنية مايلد هايبرد 48 فولت .

تحصل سيارة علي قوتها من محرك 8 سلندر ، وتنتج قوة 537 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات مرسيدس GLS موديل 2027

زودت سيارة مرسيدس GLS موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، لمسات من الفخامة المستمدة من الشقيقة السيدان الكبرى اس كلاس موديل 2027، وبها لون خارجي ساحر يطلق عليه دارك بترول، وبها حزمة AMG Line، وبها نظام Digital Lights المحدث، وبها مدى إضاءة يصل إلى 600 متر، وبها شبك أمامي يحتوي لأول مرة على إضاءة داخلية، وبها شعار مرسيدس بحجم عملاق، وبها 10 كاميرات، و 12 مستشعر ألتراسونيك، و 3 رادارات لقراءة الطريق بدقة مرعبة، وبها جنوط مقاس 23 بوصه .

بالاضافة إلي ان مرسيدس GLS موديل 2027 بها، شاشات متصلة مقاس 12.3 بوصه، وبها خشب فاخر وأصول كلاسيكية، وبها مقاعد مغطاة بجلود خاصة مانيفاكتور فائقة النعومة، وبها وسائد راحة للسائق والركاب، وبها أزرار لمس حساسة، وبها مقاعد تدفئة، ومساج، ومنافذ شحن مستقلة، وإضاءة ثلاثية تمتد للجوانب والقطعة السوداء التي تجمع المصابيح، وبها شعار مرسيدس للأسفل قليلاً ليعطي طابع عصري.

تاريخ شركة مرسيدس لصناعة السيارات

تأسست مرسيدس بنز عام 1926 لكن تاريخها الفعلي بدأ عام 1886 باختراع كارل بنز لأول سيارة تعمل بالبنزين، واندمجت شركة بنز مع شركة جوتليب دايملر التي أنتجت سيارات مرسيدس لتشكيل "دايملر-بنز".

وجدير بالذكر ان مرسيدس اشتهرت بلقب "النجمة الثلاثية" والابتكار في الجودة والفخامة، مما جعلها رائدة عالمية في صناعة السيارات.

