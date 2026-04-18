جيش الاحتلال: القضاء على قادة حزب الله في بنت جبيل قبل وقف إطلاق النار
جيش الاحتلال: اغتيال قائد حزب الله في بلدة بنت جبيل اللبنانية
البسمة تعود إلى 365 ألف عامل.. مصر تنقذ آلاف المصانع المتعثرة ضمن خطة شاملة لدعم الصناعة وخلق فرص العمل
مي سليم تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد
قلق داخل الزمالك .. أوروبا تراقب حسام عبد المجيد والنادي يدرس البيع أو التجديد .. سيناريوهات مصير اللاعب
هل يجوز الوضوء للصلاة أثناء الاستحمام؟.. الإفتاء توضح
بعد إعادة غلق مضيق هرمز.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الأحد
مصرع سائق وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بالمنوفية
مدبولي: الحكومة ماضية في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التنمية المتكاملة بسيناء
أحمد شوبير: اتجاه في الأهلي لإعادة تقييم رضا سليم
ديربي الميرسيسايد يشتعل.. 5 نجوم في ليفربول يقاتلون لإنقاذ موسمهم أمام إيفرتون
مستشار الرئيس للشئون الصحية يكشف عن المحافظات التالية في التأمين الصحي الشامل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تسارع لا يصدق .. كوينيجسيج CC850 بمهام عالية الأداء

صبري طلبه

تواصل كوينيجسيج حضورها القوي في عالم السيارات الخارقة عبر طراز Koenigsegg CC850، الذي يُعد من أبرز النماذج التي تجمع بين الهندسة المتقدمة والأداء العالي وخاصة من ناحية التسارع والانطلاق.

محرك وأداء كوينيجسيج CC850

تعتمد السيارة كوينيجسيج CC850 على محرك بنزين ثماني الأسطوانات بسعة 5.0 لتر مدعوم بشاحنين توربينيين، بقوة تصل إلى 1385 حصانا، مع عزم دوران يعادل الرقم ذاته عند 1385 نيوتن متر، ويتم نقل هذه القوة إلى العجلات الخلفية عبر نظام دفع خلفي، ما يعزز من الطابع الرياضي للسيارة. كما تأتي بخزان وقود بسعة 72 لترا.

تسارع كوينيجسيج CC850

تُظهر CC850 أرقاما تعكس إمكانياتها الكبيرة على صعيد الأداء الديناميكي، حيث تنطلق من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال 2.5 ثانية فقط، وهو زمن يضعها ضمن أسرع السيارات في العالم، أما السرعة القصوى فتصل إلى 450 كم في الساعة.

تصميم وأبعاد كوينيجسيج CC850

يبلغ طول السيارة كوينيجسيج CC850 نحو 4,364 مم، مع عرض يصل إلى 2,024 مم وارتفاع منخفض عند 1,127 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,700 مم، بينما يبلغ وزنها 1,385 كجم دون ركاب، وتأتي مزودة بجنوط أمامية قياس 21 بوصة وخلفية 20 بوصة، إلى جانب منظومة إضاءة تعتمد على تقنية LED.

مقصورة داخلية وتجهيزات متقدمة

تقدم كوينيجسيج CC850 مزيجا من الفخامة والتقنيات الحديثة، حيث تضم مقودا متعدد الوظائف يتيح التحكم في عدد من الأنظمة بسهولة، كما تدعم أنظمة الاتصال الذكية مثل Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب وجود شاحن لاسلكي للهواتف، وتأتي المقاعد بتصميم رياضي مغطاة بمواد عالية الجودة، مع نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، ونظاما صوتيا متطورا، وزر تشغيل وإيقاف المحرك.

وتزود السيارة كوينيجسيج CC850 بعدد من الأنظمة الخاصة بالحماية، بينها حساسات الركن والكاميرات التي توفر رؤية محيطية، كما تتضمن مثبت سرعة ومرايا جانبية كهربائية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتقنيات الثبات الالكتروني، ومنظومة مكابح عالية الأداء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

ترشيحاتنا

علي جمعة

اليقين لا يُزال بالشك والأمور بمقاصدها.. علي جمعة يشرح 4 قواعد فقهية مهمة

ذكر الله

علي جمعة: من ذكر الله من قلبه ذكره فى الملأ الأعلى ونور قلبه

التمويل البنكي

هل التمويل البنكي لعمل مشروع حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد