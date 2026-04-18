تسارع لا يصدق .. كوينيجسيج CC850 بمهام عالية الأداء

تواصل كوينيجسيج حضورها القوي في عالم السيارات الخارقة عبر طراز Koenigsegg CC850، الذي يُعد من أبرز النماذج التي تجمع بين الهندسة المتقدمة والأداء العالي وخاصة من ناحية التسارع والانطلاق.

محرك وأداء كوينيجسيج CC850

تعتمد السيارة كوينيجسيج CC850 على محرك بنزين ثماني الأسطوانات بسعة 5.0 لتر مدعوم بشاحنين توربينيين، بقوة تصل إلى 1385 حصانا، مع عزم دوران يعادل الرقم ذاته عند 1385 نيوتن متر، ويتم نقل هذه القوة إلى العجلات الخلفية عبر نظام دفع خلفي، ما يعزز من الطابع الرياضي للسيارة. كما تأتي بخزان وقود بسعة 72 لترا.

كوينيجسيج CC850

تسارع كوينيجسيج CC850

تُظهر CC850 أرقاما تعكس إمكانياتها الكبيرة على صعيد الأداء الديناميكي، حيث تنطلق من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال 2.5 ثانية فقط، وهو زمن يضعها ضمن أسرع السيارات في العالم، أما السرعة القصوى فتصل إلى 450 كم في الساعة.

كوينيجسيج CC850

تصميم وأبعاد كوينيجسيج CC850

يبلغ طول السيارة كوينيجسيج CC850 نحو 4,364 مم، مع عرض يصل إلى 2,024 مم وارتفاع منخفض عند 1,127 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,700 مم، بينما يبلغ وزنها 1,385 كجم دون ركاب، وتأتي مزودة بجنوط أمامية قياس 21 بوصة وخلفية 20 بوصة، إلى جانب منظومة إضاءة تعتمد على تقنية LED.

كوينيجسيج CC850

مقصورة داخلية وتجهيزات متقدمة

تقدم كوينيجسيج CC850 مزيجا من الفخامة والتقنيات الحديثة، حيث تضم مقودا متعدد الوظائف يتيح التحكم في عدد من الأنظمة بسهولة، كما تدعم أنظمة الاتصال الذكية مثل Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب وجود شاحن لاسلكي للهواتف، وتأتي المقاعد بتصميم رياضي مغطاة بمواد عالية الجودة، مع نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، ونظاما صوتيا متطورا، وزر تشغيل وإيقاف المحرك.

كوينيجسيج CC850

وتزود السيارة كوينيجسيج CC850 بعدد من الأنظمة الخاصة بالحماية، بينها حساسات الركن والكاميرات التي توفر رؤية محيطية، كما تتضمن مثبت سرعة ومرايا جانبية كهربائية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتقنيات الثبات الالكتروني، ومنظومة مكابح عالية الأداء.