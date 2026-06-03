علي ياسين: أعشق مصر وشعبها.. وأنتظر الفرصة المناسبة للظهور على الشاشات المصرية

أكد المذيع اللبناني علي ياسين ، أن يتمني تقديم برنامج علي أحدي الشاشات المصرية ، بعد النجاح الكبير التى حققته برامجه مؤخرًا .

وتابع علي ياسين ، فى تصريحات خاصة : أنا عشقي مصر أم الدنيا،و الشعب المصري، وزوت مؤخرًا مصر، اثناء أقامة الدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفى الحقيقة ان نجوم مصر والسينما المصرية، رحبوا فيا وأحتضوني ، وعلي رأسهم يسرا والهام شاهين وبوسي شلبي.

وأستكمل علي ياسين: أتمني تقديم برنامج علي أحدي الشاشات المصرية، ولكني أنتظر العرض المناسب، واذا شعرت ان فرصة جيدة سأوافق بلا تردد.

ويقوم حاليًا علي ياسين بعرض برنامجه مساحة حرة، والذي أستضاف فيه عدد من الفنانين علي رأسهم إلهام شاهين، حيث حققت حلقتها صدي واسع فى الوطن العربي.