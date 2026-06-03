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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رزان جمال تكشف عن صعوبات تصوير فيلم أسد.. خاص

رزان جمال
رزان جمال

كشفت الفنانة رزان جمال عن الصعوبات التى واجهتها أثناء تصوير فيلم “أسد” الذى تشارك فى بطولته أمام محمد رمضان والمعروض حاليا فى دور العرض. 

وقالت رزان جمال لـ صدى البلد: إن جميع مشاهد الفيلم صعبة للغاية على سبيل المثال على مستوى الحركة مشاهد الأكشن وركوب الخيل كانت صعبة ولكن على مستوى الاداء التمثيلي فى مشاهد قصة الحب والشخصية ذاتها كانت بالمسبة لى أصعب لانى بذلت مجهودا كبيرا لفهم الشخصية والتعمق فى مشاهرها واحاسيسها المختلفة.

إعلان جديد لفيلم أسد 

من ناحية أخرى أطلقت الشركات المنتجة لفيلم أسد إعلانا تشويقيا جديدا للفيلم تزامنا مع عيد الأضحى المبارك. 

في الوقت نفسه، يواصل الفيلم تصدره سباق الإيرادات منذ طرحه وحتى الآن، حيث حقق إيرادات في السوق المصرية تجاوزت 46 مليون جنيه. 

وفي السوق السعودية، حقق الفيلم إيرادات كبيرة في خمسة أيام فقط. 

قصة فيلم أسد 

الفيلم  تدور أحداثه في حقبة تاريخية حول شاب  ويلعبه محمد رمضان وفتاة تلعب دورها رزان جمال يقعان بالحب ويتزوجان سرا، وتتحول قصتهما لصراع كبير بين طبقتين اجتماعيتين وتشتعل ثورة كبرى. 

يقود الفريق الأول في هذه الحرب والي مصر نفسه وحاكمها القوي ويلعب دوره ماجد الكدواني، ضيف شرف الفيلم، أما الفريق الآخر فيقوده ولي عهده الشاب العائد من باريس، والذي يسعى لتصبح القاهرة متحضرة مثل المدن الأوروبية سنة 1876، والذي يلعب دوره أحمد داش.

استغرق تصوير الفيلم عامين بميزانية ضخمة، واستعان المخرج بفريق أكشن عالمي.

وهو من تأليف الإخوة محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، و بطولة كل من محمد رمضان ورزان جمال وعلي قاسم وأحمد داش وكامل الباشا وعمرو القاضي وإيمان يوسف ومصطفى شحاتة وإسلام مبارك، وضيف شرف للفيلم النجم ماجد الكدواني.   

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