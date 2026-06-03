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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منة فضالي تستعرض لياقتها البدنية من الجيم

منة فضالي
منة فضالي
ميرنا محمود

شاركت الفنانة منة فضالي  جمهورها صورة جديدة لها في أحدث ظهور، عبر حسابها على فيسبوك.

وظهرت منة فضالي وهي تستعرض لياقتها البدنية من الجيم ،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.


علي الجانب الاخر نجحت الأجهزة الأمنية بمدينة السادس من أكتوبر في كشف ملابسات واقعة سرقة تعرضت لها الفنانة منة فضالي، وتم ضبط خادمتها، عقب اتهامها بالاستيلاء على عدد من المقتنيات الشخصية والفرار.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى توجه الفنانة إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر أفادت فيه بتضررها من خادمة تحمل جنسية أجنبية، لقيامها بسرقة 3 ساعات يد، وحقيبة، وهاتف محمول ماركة "ريلمي"، إلى جانب ملابس شخصية ومشغولات ذهبية شملت سلسلة وقرطًا وخاتمًا، قبل أن تختفي.

منة فضالي صور منة فضالي اطلالات النجوم أعمال منة فضالي

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