الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات BYD ليون 5 موديل 2026 في السوق السعودي

بي واي دي ليون 5
بي واي دي ليون 5
صبري طلبه

تدخل BYD ليون 5 موديل 2026 المنافسة في السوق السعودي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة المقدمة من العلامة الصينية الرائدة، حيث تأتي بقدرات تقنية هجينة قابلة للشحن الخارجي، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

محرك بي واي دي ليون 5 موديل 2026

تعتمد السيارة على محرك بنزين مكون من أربع أسطوانات بسعة 1.5 لتر، يعمل إلى جانب نظام كهربائي مدعوم ببطارية سعتها 18.3 كيلوواط ساعة.

بي واي دي ليون 5

وتنتج المنظومة مجتمعة قوة تصل إلى 210 حصان، مع نظام دفع أمامي وتتيح السيارة السير لمسافة تصل إلى 81 كيلومترًا بالطاقة الكهربائية فقط، بينما يصل المدى الإجمالي إلى نحو 791 كيلومترًا.

شحن وتسارع BYD ليون 5 موديل 2026 

تدعم BYD ليون 5 موديل 2026 الشحن عبر التيار المتردد بقدرة 6.6 كيلوواط، مع أداء يسمح بالتسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 8.1 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 170 كم في الساعة.

بي واي دي ليون 5

أبعاد BYD ليون 5 موديل 2026

تأتي بي واي دي ليون 5 موديل 2026 بأبعاد تقدر بـ 4,738 مم للطول الكلي، وعرض يبلغ 1,860 مم، مع ارتفاع يصل إلى 1,710 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,712 مم، كما يبلغ الخلوص الأرضي 150 مم، في حين تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 463 لترًا.

داخلية BYD ليون 5 موديل 2026 

تقدم المقصورة الداخلية مجموعة من التجهيزات حيث تضم شاشة معلومات وترفيه قياس 12.8 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بحجم 8.8 بوصة، وتشمل التجهيزات الأخرى نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات خلفية وفلتر لتنقية الهواء، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف، ومقاعد كهربائية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مع نظام صوتي مكون من 6 سماعات.

بي واي دي ليون 5

وسائل الحماية لسيارة BYD ليون 5 موديل 2026

تزود السيارة بمجموعة من أنظمة السلامة أثناء القيادة، حيث تشمل مكابح الطوارئ الذاتية، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، إلى جانب تقنيات الحفاظ على المسار التي تتضمن التحذير عند الخروج والمساعدة على البقاء ضمن الحارة، كما توفر أنظمة مراقبة النقاط العمياء، وتحذير التصادم الخلفي، إضافة إلى قراءة إشارات السرعة على الطريق.

وتدعم السيارة تجربة القيادة بمجموعة من الأنظمة الإلكترونية مثل نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام التحكم في الجر، وبرنامج الثبات الإلكتروني، كما تتوفر خاصية مساعد صعود المرتفعات ونظام تثبيت السرعة المتكيف، إلى جانب كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة وحساسات ركن.

سعر BYD ليون 5 موديل 2026 في السعودية 

تقدم سيارة بي واي دي ليون 5 موديل 2026 بسعر يبدأ من 79.700 ريال سعودي.

