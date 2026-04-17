سعر ومواصفات فورثنج U تور 2026 في السعودية

تعزز فورثنج من تواجدها في السوق السعودي، عبر مجموعة كبيرة من الإصدارات التي تحمل موديلات 2026، ومنها السيارة U تور، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية.

أبعاد فورثنج U تور 2026

تأتي فورثنج U تور 2026 بنسبة طول بلغت نحو 4,850 مم، مع عرض يصل إلى 1,900 مم وارتفاع يقدر بـ1,715 مم، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,900 مم، ويبلغ وزنها بدون ركاب حوالي 1,715 كجم.

أداء ومحرك فورثنج U تور 2026

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، يولد قوة تصل إلى 197 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 285 نيوتن متر، ويقترن هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 7 سرعات، وتعمل السيارة فورثنج U تور 2026 بنظام دفع أمامي، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 16.1 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 55 لترًا.

تجهيزات فورثنج U تور 2026

تقدم المقصورة الداخلية شاشتين بقياس 10.25 بوصة لكل منهما، الأولى مخصصة للعدادات والثانية لنظام المعلومات والترفيه، ويأتي نظام التكييف أوتوماتيكيًا مع فتحات مخصصة للصف الثاني، بالإضافة إلى فلتر لتنقية الهواء.

وتشمل التجهيزات أيضًا إضاءة داخلية محيطية، إلى جانب مقعد السائق الذي يدعم التعديل الكهربائي مع خاصيات التدفئة والتبريد والتدليك، ويوفر 10 وضعيات مختلفة، أما المقعد الأمامي للراكب فيدعم التعديل الكهربائي بأربع وضعيات، بينما يأتي المقود مكسوًا بالجلد ويدعم وظائف متعددة للتحكم السهل.

تزود السيارة بحزمة من تقنيات السلامة ومن أبرز هذه الأنظمة مكابح الطوارئ الذاتية، ونظام التحذير عند مغادرة المسار، إلى جانب مراقبة النقطة العمياء وتحذير حركة المرور الخلفية، بالإضافة إلى مساعد نزول المنحدرات ونظام تثبيت السرعة.

كما تشمل التجهيزات حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، وتتوفر أيضًا أنظمة أساسية مثل مانع انغلاق المكابح، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، وتدعم السيارة الحماية عبر وسائد هوائية يصل عددها إلى ست وسائد، إلى جانب نظام التحذير من التصادم الأمامي.

سعر فورثنج U تور 2026 في السوق السعودي

تطرح فورثنج U تور موديل 2026 في السعودية بسعر يبلغ 105,900 ريال.