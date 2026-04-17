سعر ومواصفات فورثنج T5 ايفو 2026 في السعودية

تواصل فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام تعزيز تواجدها في السوق السعودي، خاصة مع تنوع الخيارات والإصدارات، ومن بينها سيارة فورثنج T5 إيفو موديل 2026، والتي تأتي من عائلة الـ SUV.

محرك فورثنج T5 ايفو 2026

تعتمد فورثنج T5 ايفو 2026 على محرك بنزين تيربو مكون من أربع أسطوانات بسعة 1.5 لتر، وتنتج هذه المنظومة قوة تتراوح بين 192 و197 حصانًا حسب الفئة، مع عزم دوران يصل إلى 285 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 7 سرعات، مع نظام دفع أمامي، وتسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ نحو 16.6 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 55 لترًا.

أبعاد فورثنج T5 ايفو 2026

تأتي السيارة بطول يبلغ 4,565 مم، وعرض 1,860 مم، وارتفاع 1,690 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,715 مم، كما ترتكز السيارة على جنوط قياس 19 بوصة.

تجهيزات فورثنج T5 ايفو 2026

تضم فورثنج T5 ايفو 2026 مجموعة من التجهيزات حيث تأتي بشاشة معلومات وترفيه قياس 10.25 بوصة تدعم خاصية عكس شاشة الهاتف، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بنفس القياس، كما تتوفر بفتحة سقف بانورامية، ونظام مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

تدعم المقاعد الأمامية خاصية التعديل الكهربائي، حيث يحصل مقعد السائق على 8 وضعيات مختلفة، بينما يوفر مقعد الراكب الأمامي 4 وضعيات تعديل، وتأتي عجلة القيادة بتقنيات متعددة الوظائف، كما تم تجهيز السيارة بنظام صوتي مكون من 6 سماعات.

تم تزويد السيارة بحزمة من الأنظمة الخاصة بالحماية، تشمل حساسات ركن أمامية وخلفية، إلى جانب كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، كما تحتوي على 6 وسائد هوائية، تشمل الأمامية والجانبية والستائرية، وتدعم السيارة أنظمة مثل المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام الثبات الإلكتروني، بالإضافة إلى مثبت سرعة ومكابح طوارئ ذاتية.

سعر السيارة فورثنج T5 ايفو 2026 في السعودية

تبدأ أسعار فورثنج T5 ايفو 2026 في السوق السعودي من 99.900 ريال إلى 107.900 ريال.