مواصفات وأسعار فورثنج V9 موديل 2026 في السوق السعودي

تقدم فورثنج مجموعة متنوعة من سياراتها عالميًا وعربيًا، وينطلق طراز Forthing V9 2026 في السوق السعودي، ضمن ابرز الإصدارات الرياضية ولكن من فئة الميني فان العائلية.

أبعاد وتصميم فورثنج V9

يبلغ طول السيارة فورثنج V9 نحو 5,251 مم، وعرض كلي 1,920 مم، وارتفاع 1,820 مم، مع قاعدة عجلات تصل إلى 3,017 مم، كما تأتي مزودة بعجلات قياس 19 بوصة مصنوعة من الألمنيوم.

محرك وأداء فورثنج V9

يتوفر الطراز بنظامي دفع مختلفين، كلاهما يعتمد على محرك بنزين تيربو بسعة 1.5 لتر مكون من 4 أسطوانات، الفئة الأولى تأتي ضمن نظام هجين تقليدي، مع ناقل حركة أوتوماتيكي ونظام دفع أمامي، وسعة خزان وقود تبلغ 60 لترًا.

أما الفئة الثانية فتقدم نظام هجين قابل للشحن، مع نفس المحرك الأساسي، لكنها تعتمد على بطارية بسعة 34.9 كيلوواط ساعة، وخزان وقود بسعة 58 لترًا.

وتعتمد السيارة فورثنج V9 على ناقل حركة أوتوماتيكي في كلا الفئتين مع نظام دفع أمامي، كما تم تجهيزها بعدد من الأنظمة المساعدة التي تعزز من التحكم أثناء القيادة، مثل مساعد الازدحام المروري، ومساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، بالإضافة إلى نظام تثبيت سرعة متكيف.

فورثنج V9 ووسائل الأمان.

تضم السيارة فورثنج V9 مجموعة واسعة من أنظمة السلامة من بينها نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، كما تشمل التقنيات المتقدمة أنظمة مراقبة النقاط العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية، والتنبيه من التصادم الأمامي والخلفي.

وتدعم هذه الأنظمة تقنيات قراءة مسار الطريق، مع التحذير عند الخروج عن المسار ومساعدة البقاء ضمنه، بالإضافة إلى كاميرات خارجية توفر رؤية محيطية، وعدد من الوسائد الهوائية التي تعزز مستوى الحماية داخل المقصورة.

تجهيزات فورثنج V9

تقدم السيارة فورثنج V9 بفتحة سقف بانورامية، ومقاعد أمامية مزودة بخاصية التعديل الكهربائي مع الذاكرة، إلى جانب التدفئة والتبريد وخاصية التدليك، كما تضم المقصورة عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام معلومات وترفيه يدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهاتف في الصف الأمامي، ونظام صوتي، وزر تشغيل وإيقاف المحرك.

أسعار فورثنج V9 موديل 2026 في السعودية

تقدم السيارة بسعر يبدأ من 147,000 ريال سعودي.