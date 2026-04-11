بمساحة عائلية.. مواصفات سعر سيارة فويا دريم 2026

تدخل فويا دريم 2026 المنافسة بقوة ضمن فئة السيارات العائلية الكبيرة المقدمة عالميًا، حيث تقدم بتصميم يجمع بين المساحة الرحبة والتجهيزات الحديثة والفاخرة.

أبعاد وتصميم فويا دريم 2026

تعتمد السيارة فويا دريم 2026 على هيكل ضخم، حيث يبلغ طولها 5,315 مم، مع عرض يصل إلى 1,985 مم وارتفاع يبلغ 1,800 مم، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 3,200 مم، وتوفر السيارة مساحة تخزين خلفية تصل إلى 427 لترًا، إلى جانب تجهيزات خارجية تشمل سقف بانورامي، إضاءة LED وجنوط بقياس 20 بوصة.

محرك وأداء فويا دريم 2026

تعتمد سيارة فويا دريم على تقنية المدى الممتد، حيث تجمع بين محركات كهربائية ومولد يعمل بمحرك بنزين بسعة 1.5 لتر، وتضم السيارة محركين كهربائيين يقدمان قوة إجمالية تصل إلى 415 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 620 نيوتن متر.

وتعمل السيارة بنظام دفع كلي للعجلات، مع الاعتماد على ناقل الحركة على نظام أوتوماتيكي بسرعة واحدة، ، ومن خلال تلك الامكانيات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/س خلال مدة زمنية تستغرق 5.9 ثانية.

فويا دريم 2026 ومدى القيادة

تستفيد السيارة من بطارية بسعة 43 كيلوواط ساعة، توفر مدى قيادة كهربائي يصل إلى 259 كم، بينما يصل المدى الإجمالي إلى نحو 1,100 كم عند الاستعانة بمولد الطاقة، وتدعم السيارة الشحن السريع، حيث يمكن شحن البطارية من 20 إلى 80% خلال 30 دقيقة.

تجهيزات السيارة فويا دريم 2026

زُودت السيارة فويا دريم 2026 بحزمة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل مكابح الطوارئ الذاتية، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، إلى جانب أنظمة الحفاظ على المسار والتنبيه عند الخروج عنه.

كما تتوفر بتقنيات مراقبة النقاط العمياء وتحذير حركة المرور الخلفية، مع مساعد الازدحام المروري وقراءة إشارات السرعة، كما تدعم السيارة أنظمة الكاميرات المحيطية بزاوية 360 درجة وأنظمة الركن التلقائي.

تضم سيارة فويا دريم 2026 شاشات متعددة بقياس 12.3 بوصة تشمل شاشة المعلومات والترفيه ولوحة العدادات، بالإضافة إلى شاشة مخصصة للراكب الأمامي، كما يتوفر نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، ونظام صوتي عالي الجودة مكون من 10 سماعات، ومكيف هواء أوتوماتيكي ثلاثي المناطق مع فتحات للصفين الثاني والثالث.

كما تدعم فويا دريم 2026 إمكانية التعديل الكهربائي للمقاعد مع تقنيات التدفئة والتبريد والتدليك، بالإضافة إلى توافر إضاءة داخلية محيطة، إلى جانب شاحن لاسلكي في الصف الأمامي، عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية.

سعر سيارة فويا دريم 2026

تقدم فويا دريم 2026 في الأسواق بسعر يبلغ 279,900 ريال سعودي.