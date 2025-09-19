ماذا تقدم سيارة فويا باشن 2025 الجديدة.. وكم سعرها عالميًا؟

يواصل الصانع الصيني من تعزيز تواجده داخل السوق العالمي، عبر احد أجنجة دونج فينج الصينية، وبالتحديد من خلال السيارة فويا باشن 2025 الجديدة، والتي تعد من أحدث السيارات الكهربائية، مع مظهر عصري وبتقنيات تكنولوجية متطورة.

مواصفات فويا باشن 2025

تعتمد فويا باشن 2025 على عدد 2 من المحركات الكهربائية، بقوة إجمالية قدرها 510 حصانًا، و730 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع تقنيات الدفع الكلي للعجلات، وقدرات الحركة الأوتوماتيكية.

فويا باشن 2025

وتقدم السيارة فويا باشن 2025 ببطارية سعة 82.1 كيلوواط/ساعة، ومدى للسير يبلغ 580 كيلومتر، بالإضافة إلى 8 ساعات للشحن من 0 إلى 100% باستخدام مستوى 2، وعند استخدام مستوى الشحن الفائق تكون مدة وصول البطارية من 0 لـ 100% من طاقتها خلال 29 دقيقة فقط.

فويا باشن 2025

تصل السيارة فويا باشن 2025 إلى سرعة قصوى تقدر بحوالي 210 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 3.8 ثانية.

فويا باشن 2025

زودت فويا باشن 2025 بعدد كبير من التجهيزات منها، شاحن لاسلكي للهاتف، إضاءة داخلية محيطية، 14 مكبر صوتي بنظام Dynaudio، شاشة تدعم التطبيقات الذكية يصل قياسها إلى 55 بوصة، مكيف هواء أوتوماتيك رباعي المناطق، مقاعد كهربائي بخصائص التدليك، إلى جانب سخانات وتقنية التبريد، سقف بانوراما.

فويا باشن 2025

تأتي السيارة فويا باشن 2025 بكاميرا 540 درجة، حساسات حركة أمامية وخلفية، نظام الثبات الالكتروني، مكابح طوارئ، مساعد تجاوز المرتفعات ونزول المنحدرات، مثبت سرعة تكيفي، مانع الانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، وسائد هوائية للحماية تتضمن الجزء الأمامي والخلفي، والستائر الجانبية.

فويا باشن 2025

أسعار سيارة فويا باشن موديل 2025 الجديدة

تقدم فويا باشن 2025 في السوق الصينية بسعر يبدأ من 252.800 يوان صيني.