وزير الخارجية الإيطالي ينفي إرسال أسلحة إلى إسرائيل بعد ضبط حاويتين في رافينا
مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو
سعر الذهب اليوم 19-9-2025
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. اعرف فضلها وآخر موعد لها
ترامب ينتقد تصريحات مرشح بلدية نيويورك حول اعتقال نتنياهو
تقارير: توني بلير يقود مبادرة بدعم أمريكي لإدارة انتقالية في غزة
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟
تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة
هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب
تحطم مروحية عسكرية أمريكية قرب قاعدة في واشنطن وإندلاع حريق
لأول مرة.. أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون ترامب بالاعتراف بدولة فلسطين
تكنولوجيا وسيارات

ماذا تقدم سيارة فويا باشن 2025 الجديدة.. وكم سعرها عالميًا؟

صبري طلبه

يواصل الصانع الصيني من تعزيز تواجده داخل السوق العالمي، عبر احد أجنجة دونج فينج الصينية، وبالتحديد من خلال السيارة فويا باشن 2025 الجديدة، والتي تعد من أحدث السيارات الكهربائية، مع مظهر عصري وبتقنيات تكنولوجية متطورة.

مواصفات فويا باشن 2025 

تعتمد فويا باشن 2025 على عدد 2 من المحركات الكهربائية، بقوة إجمالية قدرها 510 حصانًا، و730 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع تقنيات الدفع الكلي للعجلات، وقدرات الحركة الأوتوماتيكية.

وتقدم السيارة فويا باشن 2025 ببطارية سعة 82.1 كيلوواط/ساعة، ومدى للسير يبلغ 580 كيلومتر، بالإضافة إلى 8 ساعات للشحن من 0 إلى 100% باستخدام مستوى 2، وعند استخدام مستوى الشحن الفائق تكون مدة وصول البطارية من 0 لـ 100% من طاقتها خلال 29 دقيقة فقط.

تصل السيارة فويا باشن 2025 إلى سرعة قصوى تقدر بحوالي 210 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 3.8 ثانية.

زودت فويا باشن 2025 بعدد كبير من التجهيزات منها، شاحن لاسلكي للهاتف، إضاءة داخلية محيطية، 14 مكبر صوتي بنظام Dynaudio، شاشة تدعم التطبيقات الذكية يصل قياسها إلى 55 بوصة، مكيف هواء أوتوماتيك رباعي المناطق، مقاعد كهربائي بخصائص التدليك، إلى جانب سخانات وتقنية التبريد، سقف بانوراما.

تأتي السيارة فويا باشن 2025 بكاميرا 540 درجة، حساسات حركة أمامية وخلفية، نظام الثبات الالكتروني، مكابح طوارئ، مساعد تجاوز المرتفعات ونزول المنحدرات، مثبت سرعة تكيفي، مانع الانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، وسائد هوائية للحماية تتضمن الجزء الأمامي والخلفي، والستائر الجانبية.

أسعار سيارة فويا باشن موديل 2025 الجديدة 

تقدم فويا باشن 2025 في السوق الصينية بسعر يبدأ من 252.800 يوان صيني.

