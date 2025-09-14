بهذا السعر .. اركب سيارة رياضية كاملة التجهيزات

تعد شيري تيجو 3 من ابرز السيارات الصينية التي طرحت في مصر، حيث قدمت عبر موديلات متنوعة، مع الانتماء للفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

وتأتي السيارة شيري تيجو 3 عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات وخاصة للموديلات الجديدة بدء من 2020، حيث دعمت بفتحة سقف كهربائية، جنوط رياضية 17 بوصة، مرايات جانبية كهربائية، حساسات ركن، كاميرا خلفية.

ابرز مواصفات شيري تيجو 3

دعمت السيارة شيري تيجو 3 بمصابيح حادة المظهر، مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية، أقطاب ثنائية على جانبي السقف، إشارات ضوئية بالمرايات، حساسات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف، كاميرا.

كما دعمت شيري تيجو 3 بوسائد هوائية للحماية AIRBAGS، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الالكتروني، قفل مركزي للأبواب، ريموت للتحكم، إنذار مانع للسرقة.

القدرات الفنية لسيارة شيري تيجو 3

تستمد السيارة شيري تيجو 3 أوامر الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء CVT، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 125 حصانًا، و160 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

سعر السيارة تيجو 3 في سوق المستعمل

ظهرت شيري تيجو 3 موديل 2021 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا بالكامل، وبسعر يبلغ 600 ألف جنيه، وننصح المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة بأهمية متابعة متوسط الأسعار وفقًا للحالة والموديل، بالإضافة إلى أهمية الفحص الفني الشامل.