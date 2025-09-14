قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يمكن أن يسبب الوفاة.. متحدث الصحة يكشف عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية
السفير محمد العرابي: قمة الدوحة أمام اختبار حقيقي .. ووجود روبيو في إسرائيل استفزازي
متحدث الصحة يكشف تطورا عاجلا في التحقيق بواقعة إصابات بالعمى بمستشفى حكومي
ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025
طبيب الأهلي يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنبي
التضامن: فريق التدخل السريع توجه لفحص ما أطلق عليها "فتيات كهف حلوان"
أبو العينين يقود إدانة أورومتوسطية للعدوان على غزة.. وموسى: لا استقرار دون دولة فلسطينية
ساويرس يكشف مفاجأة عن ترشحه لرئاسة النادي الأهلي
ركلة جزاء.. أحمد العجوز يسجل هدف التعادل لإنبي في مرمى الأهلي بالدوري
القمة العربية تسبب ضجة ومخاوف في الداخل الإسرائيلي .. تفاصيل
اكتشفها بدون فحص.. أعراض مرض السكر في بدايته
قمة الدوحة تستقطب أنظار العالم .. ومصر تتصدر المشهد برؤية داعمة لفلسطين
تكنولوجيا وسيارات

بهذا السعر .. اركب سيارة رياضية كاملة التجهيزات

صبري طلبه

تعد شيري تيجو 3 من ابرز السيارات الصينية التي طرحت في مصر، حيث قدمت عبر موديلات متنوعة، مع الانتماء للفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

وتأتي السيارة شيري تيجو 3 عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات وخاصة للموديلات الجديدة بدء من 2020، حيث دعمت بفتحة سقف كهربائية، جنوط رياضية 17 بوصة، مرايات جانبية كهربائية، حساسات ركن، كاميرا خلفية.

شيري تيجو 3 

ابرز مواصفات شيري تيجو 3 

دعمت السيارة شيري تيجو 3 بمصابيح حادة المظهر، مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية، أقطاب ثنائية على جانبي السقف، إشارات ضوئية بالمرايات، حساسات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف، كاميرا.

شيري تيجو 3 

كما دعمت شيري تيجو 3 بوسائد هوائية للحماية AIRBAGS، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الالكتروني، قفل مركزي للأبواب، ريموت للتحكم، إنذار مانع للسرقة.

شيري تيجو 3 

القدرات الفنية لسيارة شيري تيجو 3

تستمد السيارة شيري تيجو 3 أوامر الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء CVT، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 125 حصانًا، و160 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

شيري تيجو 3 

سعر السيارة تيجو 3 في سوق المستعمل 

ظهرت شيري تيجو 3 موديل 2021 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا بالكامل، وبسعر يبلغ 600 ألف جنيه، وننصح المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة بأهمية متابعة متوسط الأسعار وفقًا للحالة والموديل، بالإضافة إلى أهمية الفحص الفني الشامل.

شيري شيري تيجو 3 سعر شيري تيجو 3 أسعار شيري تيجو 3 مواصفات شيري تيجو 3

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

مشاجرة دمياط

الداخلية: ضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

