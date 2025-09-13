كسر زيرو.. أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2025

كسر الزيرو والمستعمل، أحد اهم الحالات التي يبحث عنها الكثير من راغبين في فرصة شراء سيارة، وسط تنوع الموديلات والحالات، إلى جانب تنوع القدرات الفنية والتصميمات أيضًا، سواء الداخلية والخارجية.

ومن أبرز السيارات المستعملة التي ظهرت بحالة كسر الزيرو، السيارة بروتون ساجا موديل 2025، حيث رصدت بمفهوم الفبريكا بالكامل، مع سعر يبلغ 630 ألف جنيه.

بروتون ساجا

نصائح لشراء سيارة مستعملة

الكشف على حالة المحرك.

فحص الإطارات.

الكشف على الهيكل الخارجي وحالة الطلاء.

التأكد من عدم تعرض السيارة لحادث من قبل.

الكشف على دواخل السيارة بعناية.

فحص مكيف الهواء.

التأكد من سلامة وعمل جميع الاجزاء الداخلية للسيارة.

الاطلاع على ترخيص السيارة وتسلسل الملكية ومطابقته.

عمل مقارنة بمتوسط الأسعار والفئات، للحصول على أفضل قيمة.

مواصفات بروتون ساجا موديل 2025

زودت بروتون ساجا 2025 بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، ومعدل استهلاك اقتصادي للوقود بنسبة 5.6 لتر لكل 100 كم.

بروتون ساجا

تضم السيارة بروتون ساجا موديل 2025 مرايات جانبية كهربائية، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، بلوتوث، إنذار مانع للسرقة، نظام صوتي ترفيهي، جنوط، حساسات ركن، كاميرا، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، وسائد هوائية، فرامل ABS وebd.

أبعاد السيارة بروتون ساجا موديل 2025