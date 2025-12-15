سعر الذهب الآن في مصر.. أفضل وقت لشراء عيار 21

يواصل قطاع كبير من المواطنين متابعة سعر الذهب اليوم في مصر، مع تزايد الاهتمام بالبحث عن افضل توقيتات الشراء، الامر الذي يعزز مكانة المعدن الاصفر كأحد أهم أوعية الادخار والاستثمار الآمن.

سعر الذهب في مصر

يسود سعر الذهب حالة من الترقب والحذر بالتزامن مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، في الوقت الذي يواصل فيه عيار 21 تصدره لقائمة الأعيرة الاكثر تداولا داخل السوق المحلي، باعتباره الخيار الادخاري الأول لدى الأسر، لما يتمتع به من توازن سعري وارتفاع مستمر في معدلات الطلب.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية



عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 6600 جنيه 6575 جنيه

عيار 22 6050 جنيه 6030 جنيه

عيار 21 5775 جنيه 5755 جنيه

عيار 18 4950 جنيه 4935 جنيه

عيار 14 3850 جنيه 3835 جنيه

عيار 12 3300 جنيه 3290 جنيه

الاونصة 205285 جنيه 204570 جنيه

الجنيه الذهب 46200 جنيه 46040 جنيه

الأونصة بالدولار 4338.96 دولار

سعر الذهب

خفض الفائدة الامريكية يعزز جاذبية الذهب

قال جون لوكا، رئيس مجلس ادارة شركة جولد ايرا للاستثمار وتجارة الذهب، ان قرار الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بخفض اسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس يدعم بقوة جاذبية الذهب كملاذ امن، خاصة مع تصاعد توقعات التضخم واستمرار حالة عدم اليقين في الاسواق العالمية.

وتوقع لوكا ان تشهد اسعار الذهب ارتفاعات قوية قد تدفعها لتجاوز مستوى 5000 دولار للاوقية خلال عام 2026، موضحا ان المستثمرين سيواصلون الاعتماد على الذهب كاداة رئيسية لدعم المحافظ الاستثمارية وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الاسواق.

واشار الى ان حالة الانقسام بين اعضاء الفيدرالي الامريكي تعكس قدرا كبيرا من عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية، وهو ما يعزز الطلب العالمي على الذهب ويدعم مكانته كاصل استثماري امن على المديين المتوسط والطويل.

واضاف ان برنامج مشتريات اذون الخزانة قصيرة الاجل الذي اعلنه الفيدرالي يمثل دعما مباشرا لاسعار الذهب، موضحا ان عودة التيسير الكمي ترفع مستويات السيولة داخل الاسواق وتخفض تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن النفيس، بما يزيد من جاذبيته للمستثمرين الباحثين عن الحفاظ على رؤوس اموالهم.

اسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر، بدون احتساب المصنعية، تباينا بين اسعار البيع والشراء، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6600 جنيه للبيع و6575 جنيه للشراء، بينما سجل عيار 22 نحو 6050 جنيه للبيع و6030 جنيه للشراء، ووصل سعر عيار 21 الى 5775 جنيه للبيع و5755 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر عيار 18 نحو 4950 جنيه للبيع و4935 جنيه للشراء>

وسجل عيار 14 حوالي 3850 جنيه للبيع و3835 جنيه للشراء، وعيار 12 نحو 3300 جنيه للبيع و3290 جنيه للشراء، كما سجلت الاونصة 205285 جنيه للبيع و204570 جنيه للشراء، وبلغ سعر الجنيه الذهب 46200 جنيه للبيع و46040 جنيه للشراء، فيما سجلت الاونصة عالميا 4338.96 دولار.



سعر الذهب عالميا بالدولار

واكد لوكا ان التحركات الاخيرة للاحتياطي الفيدرالي تعكس مرونة في السياسة النقدية الامريكية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في الذهب كاصل قادر على الحفاظ على قيمته في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.

من جانبه، شدد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقا، على اهمية الذهب باعتباره ملاذا امنا ومخزنا حقيقيا للقيمة، لا سيما خلال فترات الازمات وتقلبات الاسواق.

واوضح ان تسعير الذهب يتم عالميا بالدولار، وهو ما يجعل اسعاره في السوق المصري مرتبطة بشكل مباشر بحركة الاسعار العالمية وسعر صرف الجنيه، مشيرا الى ان الاستثمار في صناديق الذهب يعد من الوسائل الفعالة للتحوط من تراجع قيمة العملة المحلية، حيث يحتفظ المستثمر باصل تحظى قيمته باجماع الاسواق العالمية.