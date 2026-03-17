النتائج بعد العيد.. اعتماد تعديل 1285 طلب بتظلمات الشهادة الإعدادية بأسوان

اعتمد الدكتور ربيع أبو يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، نتيجة تظلمات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، بحضور محمد حسن حفني، رئيس لجنة النظام والمراقبة.

وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالي عدد طلبات التظلم المقدمة بلغ 6318 طلب، في حين تم اعتماد تعديل 1285 طلب بعد مراجعتها وفحصها بدقة من قبل اللجان المختصة، حرصًا على ضمان العدالة والدقة في تصحيح أوراق الطلاب.

جهود تعليمية

وأشار ربيع أبو يوسف إلى أنه سيتم إرسال النتائج إلى الإدارات التعليمية المختلفة لتقوم بدورها بتسليمها للمدارس، على أن يتم إعلانها رسميًا للطلاب بعد إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا حرص المديرية على توفير المعلومات الدقيقة لجميع الطلاب وأولياء الأمور في الوقت المناسب.