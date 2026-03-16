محافظ أسوان يشهد فعاليات الإحتفال بليلة القدر بمسجد الطابية..شاهد

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فعاليات الإحتفال بليلة القدر والذى نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الطابية ، عقب أداؤه لصلاة العشاء والتراويح ، وذلك بحضور الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، والدكتور محمد حازم مدير مديرية الأوقاف ، فضلاً عن القيادات الدينية والعسكرية والتنفيذية .

وقدم محافظ أسوان آسمى التهانى القلبية لرئيس الجمهورية ، وأيضاً لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وللقيادات الحكومية والتنفيذية ، ولأهالى أسوان بهذه الليلة المباركة وقرب حلول عيد الفطر المبارك .

وأكد المحافظ على أهمية إستثمار روح الجد والإجتهاد وتكثيف الأعمال الصالحة التى نستحضرها فى هذه الأيام الجليلة لتكون دستور عمل وأسلوب حياة ينظم كافة علاقاتنا وتعاملاتنا بما يعود بالخير والنفع والإيجاب على مجتمعنا الأسوانى .

هذا وقد بدأ الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ الشاذلى طلحة ، أعقبها كلمة لوكيل وزارة الأوقاف ، والدكتور كامل جاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية ، والتى أكدوا فيها فضل ليلة القدر ومكانتها العظيمة بإعتبارها من أهم المنح والعطايا الإلهية التى أنعم بها المولى عز وجل على رسوله الكريم وأمته الإسلامية حيث تعد خيراً من ألف شهر .

وأشاروا إلى بيان الحكمة من هذه الليلة لتكون حافزاً لمداومة الإجتهاد فى العبادة والسعى للتقرب إلى الله تعالى بالدعاء وبمختلف أنواع الطاعات فى كل الأوقات ، وخاصة فى العشر أيام الأخيرة من الشهر الفضيل ، وتم الدعاء للمولى عز وجل بأن يحفظ مصرنا الغالية ويديم عليها نعم الأمن والأمان والإستقرار لتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات .

وأختتمت فعاليات الإحتفال بتقديم مجموعة من الإبتهالات الدينية للشيخ خالد الدسوقى ، والشيخ الشاذلى طلحة ، والشيخ مصطفى إبراهيم ، تناولت الأدعية وقصائد المدح والثناء على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم .