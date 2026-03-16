رفع الرمال بطريق مطار أسوان الدولي لضمان السيولة المرورية

قامت المنطقة العاشرة للطرق والكبارى بأسوان برئاسة المهندس عيد كرومر بتنفيذ أعمال جرد ورفع الرمال المتراكمة على جانبي الطريق المؤدي إلى مطار أسوان الدولي وحتى مدخل المطار ، وذلك عقب العاصفة الترابية التي شهدتها المحافظة .

وجاءت هذه الأعمال تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وفى إطار التحرك السريع للتعامل مع آثار التقلبات الجوية ، وضمان تحقيق السيولة المرورية الكاملة على هذا الطريق الهام الذى يشهد حركة مستمرة للأتوبيسات والسيارات والمركبات المترددة على المطار .

وقد شملت الأعمال إزالة كميات الرمال المتراكمة على جانبى الطريق وإعادة تهيئته بالشكل الذى يضمن سلامة الحركة المرورية وانسيابها بصورة طبيعية بما يسهم فى الحفاظ على كفاءة الطريق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

وتم تنفيذ الأعمال بمتابعة من محمد ممدوح معاون المحافظ للمتابعة الميدانية ، وذلك للتأكد من الإنتهاء لكافة الأعمال على الوجه الأكمل والوصول إلى المستوى الأفضل للطريق بما يحقق السلامة المرورية ويواكب متطلبات الحركة المتزايدة على هذا المحور الحيوى .