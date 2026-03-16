محافظ أسوان: تحويل 8 للنيابة العسكرية لتعديهم على أراضى الدولة بمنطقة الإسكان المتميز

التقى الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة إسترداد أراضى الدولة بالمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لإستعراض أخر المستجدات فيما يتعلق بهذا الملف الهام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتسريع وتيرة العمل بملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة ، والذى يشهد متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وخلال اللقاء الذى حضره الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ، ومديرى الجهات التنفيذية المختصة ، أكد المهندس عمرو لاشين على أن المرحلة الحالية تشهد تكثيف العمل لتحقيق نتائج متميزة وملموسة على أرض الواقع بهذا الملف الحيوى الذى يحظى بإهتمام رئيس الجمهورية حيث تم لأول مرة تحويل 8 حالات تم إزالة التعديات الخاصة بهم على أراضى الدولة بمنطقة الإسكان المتميز إلى النيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

التقنين

وأشار المهندس عمرو لاشين بأنه تم التشديد على كافة الجهات المعنية بالمحافظة للتصدى الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضى وممتلكات الدولة ، وهو الذى يستلزم معه مواصلة إزالة التعديات ، مع الإلتزام بتحقيق المستهدف من الحالات المقررة ، والعمل بأسلوب مبتكر يضمن سرعة التنفيذ ودقة المتابعة، وفى نفس الوقت يتم إتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين والمتعدين.

وأشار محافظ أسوان بأن الإجتماع شهد التأكيد على عدم التهاون فى إسترداد حق الدولة ، مع تفعيل المحاضر الجنائية ضد المتعدين لضمان عدم تكرار المخالفات وفرض سيادة القانون ليساهم كل ذلك فى تعزيز جهود التنمية ويحافظ على مقدرات الوطن.

وأضاف عمرو لاشين أنه جارى وضع خطة عمل واضحة الإجراءات والمهام فى إطار زمنى محدد بإشراف نائب المحافظ للتعامل مع ملف التقنين وإسترداد أراضى الدولة لتحقيق معدلات إنجاز ملموسة على أرض الواقع فى أسرع وقت .