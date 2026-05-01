القمة تشتعل في ستاد القاهرة.. حضور مكثف وتشكيل ناري للأهلي والزمالك

حرص الثلاثي عمر جابر وعمرو ناصر وأحمد حسام، لاعبي الزمالك على التواجد في ستاد القاهرة الدولي لدعم الفريق قبل مواجهة القمة أمام الأهلي، رغم غيابهم عن قائمة المباراة.

توروب يعلن تشكيل الأهلي.. تريزيجيه وبن شرقي يقودان الهجوم

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل فريقه لخوض اللقاء، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام – هادي رياض – ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية – إمام عاشور –محمود حسن تريزيجيه – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر

الهجوم: أشرف بن شرقي

بدلاء الأهلي: محمد الشناوي – محمد علي بن رمضان – محمد شريف – محمد شكري – أليو ديانج – أحمد عيد – أحمد سيد زيزو – عمرو الجزار – مروان عثمان.

تشكيل الزمالك

في المقابل، أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال تشكيل الفريق، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل

الوسط: محمد شحاتة – أحمد فتوح – عبد الله السعيد

الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ

بدلاء الزمالك: محمد عواد – السيد أسامة – محمد إبراهيم – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد ربيع – محمد السيد – آدم كايد – شيكو بانزا – سيف الجزيري.

موقعة حسم اللقب

تُقام المباراة في الثامنة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري الممتاز، في مواجهة تحمل أهمية كبرى لكلا الفريقين في سباق التتويج.