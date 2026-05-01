زيزو وديانج.. بدلاء الأهلي أمام الزمالك في القمة 132

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة البدلاء الخاصة بمواجهة الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: محمد الشناوي، محمد علي بن رمضان، محمد شريف، محمد شكري، أليو ديانج، أحمد عيد، أحمد سيد زيزو، عمرو الجزار، ومروان عثمان.

وفي السياق ذاته، أعلن ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة القمة أمام الزمالك.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، هادي رياض، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمود حسن تريزيجيه، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.