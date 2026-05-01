بدلاء الزمالك أمام الأهلي في الدوري.. الجزيري يجاور شيكو بانزا

أعلن معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة البدلاء الخاصة بفريقه استعداداً لمواجهة الأهلي، المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة، في ظل الصراع القوي بين قطبي الكرة المصرية على لقب الدوري، حيث يدخل الزمالك اللقاء متصدراً جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز لتعزيز صدارته والاقتراب خطوة جديدة من التتويج.

في المقابل، يخوض الأهلي المواجهة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على فرصه في المنافسة على اللقب حتى الجولات الأخيرة.

وضمت قائمة بدلاء الزمالك للمباراة كلاً من: محمد عواد، السيد أسامة، محمد إبراهيم، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، أحمد ربيع، محمد السيد، آدم كايد، شيكو بانزا، وسيف الجزيري.