نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري في الدوري

خسر فريق سيراميكا كليوباترا على يد فريق النادي المصري البورسعيدي بنتيجة 1-0، على ملعب الجيش ببرج العرب في الجولة الخامسة بمجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف المصري اللاعب عمر الساعي في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة توقف رصيد سيراميكا عند النقطة 43 ليحتل المركز الرابع، وارتفع رصيد المصري للنقطة 40 ليحتل المركز الخامس.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عن تشكيل فريقه لمواجهة فريق النادي المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة الحسم لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - سعد سمير - أحمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: صديق أيجولا - محمد عبد الله - فخري لاكاي

تشكيل المصري

أعلن عماد النحاس مدرب فريق المصري، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم على ملعب الجيش ببرج العرب في الجولة الخامسة بمجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.



