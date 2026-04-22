سيراميكا كليوباترا يهزم سموحة بثنائية ويحافظ على المركز الرابع في الدوري المصري

حقق سيراميكا كليوباترا فوزاً مستحقاً علي سموحة بهدفين دون رد ، في المباراة التى جمعت الفريقين علي ملعب إستاد برج العرب في الجولة الرابعة والعشرون ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح سيراميكا كليوباترا التهديف في الدقيقة الاولي، تسديدة من فاخري لاكاي من يمين منطقة الجزاء ارتطمت بدفاعات سموحة ووصلت إلى المتمركز يسار منطقة الــجزاء فقابلها برأسية سكنت يمين المرمى.

وأضاف سيراميكا كليوباترا الهدف الثاني في الدقيقة 90+2، بعد تمريرة أرضية زاحفة من فاخري لاكاي من داخل منطقة الجزاء وصلت إلى أيمن موكا المتمركز يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة من لمسة واحدة سكنت أسفل يمين المرمى.

وبهذه النتيجة يحافظ سيراميكا كليوباترا على المركز الرابع برصيد 43 نقطة، وتجمد سموحة فى المركز السابع برصيد 31 نقطة.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - چاستيس آرثر.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - صديق ايجولا - ابراهبم محمد - محمد عبد الله.

خط الهجوم:.فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد طارق - أحمد عابدين - أحمد هاني - حسين السيد - كريم نيدفيد -محمد رضا بوبو - محمد صادق - أيمن موكا - ماثيو أوجور.



