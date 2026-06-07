«متخرجش إلا للضرورة».. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة غدا

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية غدا

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

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حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية شرقية: شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 36 24

العاصمة الجديدة 37 23

6 أكتوبر 36 22

بنها 36 23

دمنهور 34 22

وادي النطرون 36 23

كفر الشيخ 35 22

بلطيم 34 22

المنصورة 36 23

الزقازيق 36 24

شبين الكوم 35 23

طنطا 35 22

دمياط 29 23

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 37 21

السويس 36 22

العريش 30 18

رفح 29 18

رأس سدر 36 22

نخل 34 17

كاترين 30 15

الطور 36 23

طابا 34 20

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 38 26

الإسكندرية 31 21

العلمين 28 20

مطروح 28 20

السلوم 30 22

سيوة 39 21

رأس غارب 37 26

سفاجا 38 27

مرسى علم 37 26

شلاتين 35 27

حلايب 33 27

أبو رماد 36 25

مرسى حميرة 36 26

أبرق 35 27

جبل علبة 35 26

رأس حدربة 32 27

الفيوم 37 22

بني سويف 38 23

المنيا 39 22

أسيوط 40 23

سوهاج 41 25

قنا 42 27

الأقصر 42 28

أسوان 41 28

الوادي الجديد 42 26

أبوسمبل 42 27

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 43 31

المدينة المنورة 43 29

الرياض 45 29

المنامة 39 32

أبوظبي 41 29

الدوحة 45 32

الكويت 44 29

دمشق 35 17

بيروت 27 23

عمان 29 16

القدس 28 16

غزة 29 20

بغداد 41 27

مسقط 28 20

صنعاء 31 13

الخرطوم 41 31

طرابلس 29 23

تونس 31 21

الجزائر 23 19

الرباط 26 15

نواكشوط 34 22

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 28 15

إسطنبول 30 18

إسلام آباد 40 25

نيودلهي 41 30

جاكرتا 35 24

بكين 31 17

كوالالمبور 34 24

طوكيو 26 18

أثينا 31 20

روما 31 16

باريس 23 10

مدريد 33 19

برلين 27 15

لندن 16 09

مونتريال 24 15

موسكو 26 13

نيويورك 25 16

واشنطن 29 17

أديس أبابا 28 13