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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعمق 22 مترًا واستقبال لأكبر سفن العالم.. كيف يعيد مشروع أبو قير رسم خريطة النقل البحري بمصر؟

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن مشروع مدينة أبو قير الجديدة يمثل امتدادًا عمرانيًا حقيقيًا لشرق الإسكندرية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع القومي جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويُعد من أبرز المشروعات التنموية التي لم يُسلط عليها الضوء بشكل كافٍ حتى الآن.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لمحافظة الإسكندرية، إنه تفقد الطريق الدائري بمنطقة أبو قير، مؤكدًا أن المشروع العملاق سيُحدث نقلة نوعية في البنية العمرانية للمدينة، وأن الدولة تعمل على تطوير شرق الإسكندرية بشكل شامل، بما يعزز من مكانتها الاقتصادية والسياحية.

ميناء أبو قير الجديد يتميز بعمق يصل إلى 22 مترًا

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ميناء أبو قير الجديد يتميز بعمق يصل إلى 22 مترًا، وهو العمق الأكبر في البحر المتوسط، ما يتيح استقبال أكبر السفن العالمية، مؤكدًا أن مصر باتت تمتلك أطول أرصفة موانئ في الشرق الأوسط، وهو ما يعزز قدرتها التنافسية في قطاع النقل البحري.

وأكمل مدبولي: "هناك مشروع مهم جدًا للإسكندرية ومصر لم يُسلط الضوء عليه بصورة كبيرة لأن ده توجيهات الرئيس بأنه بلاش نتكلم كتير ونخلي الإنجاز الناس تشوفه على الأرض"، موضحًا أن الدولة نجحت في إضافة 10 كيلومترات جديدة للرقعة العمرانية بشرق الإسكندرية، في إطار جهودها لتوسيع شبكة الطرق والنقل لخدمة أهالي المحافظة.

وشدد رئيس الوزراء على أن مشروع مترو أبو قير سيمتد في مرحلته الأولى بطول 22 كيلومترًا، ومن المقرر افتتاحه في مارس المقبل، لافتًا إلى أن المسار الإجمالي للمترو سيربط بين أبو قير وبرج العرب، مما يسهم في تخفيف الضغط المروري وتسهيل حركة المواطنين.

وأكد مدبولي أن أعمال تطوير منطقة بئر مسعود الشهيرة من المتوقع الانتهاء منها بالكامل بحلول ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير المناطق الحيوية بالإسكندرية، بما يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تشهد عملًا دؤوبًا وإنجازات كبرى في مختلف القطاعات القومية والتنموية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في البنية التحتية وتدعم جهود التنمية المستدامة .

خريطة النقل البحري مشروع مدينة أبو قير الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الإسكندرية

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