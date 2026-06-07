تكنولوجيا حديثة بأسعار مميزة.. سيارات هاتشباك 2026 في السعودية

يحتوي سوق السيارات السعودي على الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات السعودي، ومن بينها: هيونداي Grand i10، و

هيونداي جراند i10 موديل 2026

تحصل سيارة هيونداي جراند i10 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وبها قوة 87 حصان، وعزم دوران 114 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي جراند i10 موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة هيونداي جراند i10 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 43 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي جراند i10 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 55 ألف ريال سعودي .

سوزوكي بالينو موديل 2026

تستمد سيارة سوزوكي بالينو موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 103 حصان، وعزم دوران 138 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سوزوكي بالينو موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة سوزوكي بالينو موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 50 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكي بالينو موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 62 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة سوزوكي بالينو موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 67 ألف ريال سعودي .

إم جي 3 موديل 2026

عزم دوران سيارة إم جي 3 موديل 2026 يصل إلي 140 نيوتن/متر، وبها قوة 109 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

إم جي 3 موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة إم جي 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 45 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة إم جي 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 55 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة إم جي 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 61 ألف ريال سعودي .

تويوتا كورولا موديل 2026

قوة سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تصل إلي 169 حصان، وبها محرك سعة 2000 سي سي، وبها عزم دوران 205 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا كورولا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 90 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 93 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 97 ألف ريال سعودي .

رينو كليو موديل 2026

تتسارع سيارة رينو كليو موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10.1 ثانية، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وعزم دوران 190 نيوتن/متر، وقوة 114 حصان ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو كليو موديل 2026

يتراوح سعر سيارة رينو كليو موديل 2026 في سوق السيارات السعودي من 87 ألف ريال سعودي، ويصل إلي 100 ألف ريال سعودي .