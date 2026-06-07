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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| لينك آند كو 08 EM-P ماكس الهجينة

لينك آند كو 08 EM-P ماكس
لينك آند كو 08 EM-P ماكس
إبراهيم القادري

أعلنت شركة لينك آند عن طرازها الجديد لينك آند كو 08 EM-P ماكس، وتنتمي كو 08 EM-P لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الهجين، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سيارة لينك آند كو 08 EM-P ماكس الجديدة 

أبعاد لينك آند كو 08 EM-P ماكس

سيارة لينك آند كو 08 EM-P ماكس الجديدة 

تأتى سيارة لينك آند كو 08 EM-P ماكس في سوق السيارات بطول 483 مم، وعرض 192 مم، وارتفاع 166 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 285 مم .

مواصفات لينك آند كو 08 EM-P ماكس

زودت سيارة لينك آند كو 08 EM-P ماكس بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط مقاس 19 بوصه، وبها نظام تعليق مزود بخاصية التخميد المستمر، وبها مستشعر ليدار مثبت على السقف، وبها 11 كاميرا، وبها 12 مستشعر بالموجات فوق الصوتية، وبها 3 رادارات بالموجات المليمترية.

سيارة لينك آند كو 08 EM-P ماكس الجديدة 

وترسل هذه الأنظمة بياناتها إلى شريحة Nvidia Orin-Y بقوة معالجة تبلغ 200 تريليون عملية في الثانية، وبها نظام القيادة المساعدة NOA على الطرق السريعة وداخل المدن، وبها شاشة وسطية مقاس 15.4 بوصه تدعم نظام آبل كاربلاي، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصه، وبها شاحن لاسلكي للهواتف بقدرة 50 واط، وبها مقاعد أمامية مزودة بخاصيتي التدفئة والتهوية، وبها نظام  صوتي يتكون من 23 سماعة صوت، وتصل سعة صندوق الأمتعة إلي 545 لتر .

محرك لينك آند كو 08 EM-P ماكس

زودت سيارة لينك آند كو 08 EM-P ماكس بمنظومة حركة هجين تتكون من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 161 حصان، بجانب محرك كهربائي بقوة قصوى تبلغ 241 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة لينك آند كو 08 EM-P ماكس الجديدة 

ويوجد بـ سيارة لينك آند كو 08 EM-P ماكس بطارية LFP سعة 38.2 كيلوواط/ساعة تمنحها مدى كهربائي خالص 230 كم/ساعة، ويصل مداها الإجمالي باستخدام البنزين والكهرباء إلى 1400 كم/ساعة .

تاريخ شركة لينك آند في صناعة السيارات

سيارة لينك آند كو 08 EM-P ماكس الجديدة 

تأسست شركة لينك آند كو عام 2016 كعلامة تجارية صينية سويدية فاخرة من خلال شراكة بين مجموعة جيلي القابضة وفولفو للسيارات، وتأسست الشركة في السويد، وتهتم بدمج التقنيات الأوروبية المتطورة مع مفاهيم مشاركة السيارات والاتصال الذكي لتلبية احتياجات الأجيال الشابة .
 

السيارات الـ SUV الرياضية لينك آند كو 08 EM P لينك آند كو لينك آند كو 08 EM P ماكس مواصفات لينك آند كو 08 EM P ماكس محرك لينك آند كو 08 EM P ماكس كو 08 EM P ماكس صناعة السيارات

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