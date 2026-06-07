طيران الرياض يعيد تشغيل رحلاته إلى القاهرة رسمياً

أعلن طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية وإحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأحد، عن بدء تشغيل رحلاته رسمياً إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن أكبر توسع لشبكة وجهاته الدولية منذ تأسيسه، مع طرح التذاكر للحجز مساء اليوم عبر قنواته الرسمية وتطبيقه الإلكتروني.

وشمل الإعلان التوسعي للشركة طرح تذاكر خمس وجهات عالمية وإقليمية جديدة تضم إلى جانب القاهرة كلاً من: دبي، وجدة، ومدريد، ومانشستر.

حيث من المقرر أن تنطلق أولى رحلات الناقل الجديد إلى مدينة جدة في 14 يونيو الجاري، تليها دبي في 18 يونيو، ثم القاهرة في 25 يونيو، على أن تبدأ الرحلات إلى مدريد ومانشستر في 17 و23 يوليو المقبل على التوالي.

ويأتي هذا الإعلان التوسعي امتداداً للخطوات التشغيلية المتسارعة التي يشهدها طيران الرياض، بالتزامن مع وصول طائرته الثالثة من طراز "بوينج 787-9 دريملاينر" المتطور والتي تحمل الرمز "HZ-RXAC" صباح اليوم، ليرتفع حجم الأسطول الأولي المستلم مبكراً إلى 3 طائرات مصنعة خصيصاً له، وهي النواة الأولى لصفقة تشمل 72 طائرة من الطراز ذاته، بهدف ربط العاصمة الرياض بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030، وجعلها مركز ربط رئيسياً للمسافرين من أوروبا والأميركتين باتجاه الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

كما أعلنت الشركة في خطوة استباقية عن تقديم موعد رحلتها الافتتاحية الدولية إلى العاصمة البريطانية لندن لتنطلق في 10 يونيو الجاري بدلاً من مطلع يوليو المقبل، مستفيدة من التسلّم المبكر لعدد من طائراتها الحديثة.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لطيران الرياض، توني دوغلاس، أن إطلاق هذه الوجهات يمثل خطوة محورية تعكس وتيرة نمو الشركة وطموحها لإعادة تعريف تجربة السفر الجوي، وتعزيز ربط المملكة بالعالم بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن اختيار هذه الأسواق جاء بعناية لتلبية الطلب المتنامي على السفر وحركة الأعمال والسياحة والتجارة العالمية.

وعلى الصعيد التشغيلي الفني، توفر طائرات "دريملاينر" التابعة للشركة أربع درجات للضيافة هي: درجة الأعمال إيليت، ودرجة الأعمال (بمقاعد مسطحة بالكامل بتوزيع 1-2-1)، والدرجة السياحية بريميوم، والدرجة السياحية. وجميعها مدعومة بأحدث التقنيات ووسائل الراحة، بالإضافة إلى تزويد المقصورة بمنصة ترفيه جوي متطورة (Astrova) بشاشات سينمائية بدقة "4K OLED" ومكتبة ضخمة تضم أهم الأفلام والمسلسلات بالتعاون مع منصات عالمية وعربية مثل "شاهد" وديزني بلس و"HBO Max".

وفي السياق ذاته، أتاح الناقل الوطني الجديد للمسافرين إمكانية حجز التذاكر عبر موقعه الإلكتروني الرسمي (riyadhair.com)، معلناً فتح باب الانضمام كـ "أعضاء مؤسسين" في برنامج الولاء المبتكر “سفير” (Sphere)، والذي يوفر مزايا تشمل ميزة "ضمان العرض الأفضل للأسعار"، وسياسة عدم انتهاء صلاحية النقاط، إلى جانب توفير خدمة الإنترنت عالي السرعة بشكل مجاني بالكامل على متن الطائرة.